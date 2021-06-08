Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что с 11 июня в бишкекских мечетях разрешат проводить пятничные молитвы с соблюдением санитарных правил.

В управлении отметили, что всем прихожанам необходимо носить маски и приносить с собой жайнамаз (коврик для молитвы), а здороваться за руки и обниматься запрещено. Омовение рекомендуется совершать дома.

Также руководство мечети должно следить за тем, чтобы все прихожане соблюдали дистанцию в 1,5 метра и заполненность мечети не превышала 50%. Кроме того, территория мечети должна дезинфицироваться.

Жума-намазы ранее временно приостановили с 30 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в Бишкеке.

На 8 июня в Кыргызстане за сутки зарегистрировано 379 новых случаев заражения коронавирусом. В стране наблюдается рост количества зараженных. При этом мэрия Бишкека 2 июня разрешила возобновить работу детским площадкам в торговых центрах.