Юристка Сания Токтогазиева заявила, что у Жогорку Кенеша нет никакого права создавать согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, все возможные сроки по регламенту парламента давно истекли.

«Сооронбай Жээнбеков вернул документ в Жогорку Кенеш на доработку 3 августа 2020 года. Согласно статье 62 Закона о Регламенте ЖК, согласительную группу должны были образовать в срок не более 10 рабочих дней, а именно до 14 августа 2020 года», — отметила юристка.

Токтогазиева также написала, что согласительная группа в течение 30 дней после ее создания должна была внести на рассмотрение депутатам согласованный вариант закона.

«То есть финализировать весь этот процесс должны были не позднее 12 сентября 2020 года. С того времени прошло 10 месяцев! Данный законопроект автоматически считается не принятым, речи даже быть не может вообще о согласительной группе», — заявила она.

Ранее медиасообщество Кыргызстана и юристы «Правовой клиники “Адилет”» обратились к депутатам парламента с совместным заявлением и порекомендовали профильному комитету снять вопрос создания согласительной группы с повестки дня.

Юристы отметили, что со времени направления возражения президентом прошло 10 месяцев, «что значительно превышает сроки, предусмотренные законом “О регламенте ЖК”» — эти сроки были пропущены более чем на 8 месяцев.

Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 31 мая создал согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией».

Полный состав группы пока не уточнен, но известно, что в нее войдут представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ. Кроме того, в нее войдет одна из инициаторов законопроекта, депутатка Гульшат Асылбаева, а также депутатка Евгения Строкова.

Что это за законопроект?

Скандальный законопроект «О манипулировании информацией» инициировали депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критикующих его, называла «фейками и троллями».

Своим законом они предлагали ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

В нем также говорилось, что уполномоченный орган сможет заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

При этом, сам законопроект Асылбаевой и Осмоновой на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. В некоторых статьях он и вовсе был скопирован без изменений.

Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

После негативного общественного резонанса Сооронбай Жээнбеков будучи президентом подписал возражение к скандальному законопроекту и вернул его на доработку в парламент. Затем после смены власти и начала политического кризиса о проекте забыли, однако недавно, 31 мая, депутаты снова решили вернуться к обсуждению и даже создали группу для выработки согласованного варианта.

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