Популярное украинское телешоу о путешествиях «Орёл и Решка» собирается приехать в Кыргызстан. На этот раз они посетят город Ош и будут там с 4 по 11 июля. Об этом сообщается на официальной странице шоу в Instagram.

Команда «Орла и Решки» уже приезжала в Кыргызстан в 2013 году. В том выпуске ведущие Андрей Бедняков и Настя Короткая исследовали Бишкек, джайлоо-туры, Иссык-Куль и охоту с беркутами.

В каждом выпуске ведущие программы путешествуют в определенную страну или город с принципиально разными финансовыми условиями.

В то время как один из ведущих может неограниченно расходовать любую сумму денег, другой живёт на лимит в $100 на два дня.

В конце каждого выпуска ведущие зарывают бутылку, куда помещают $100 купюру. Нашедший клад забирает купюру себе.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.