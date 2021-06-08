В Бишкеке около 200 человек вышли на митинг к Дому правительства с требованием найти президента международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.

Фото: 24.kg Фото: 24.kg Фото: АКИpress Фото: АКИpress

По данным издания АКИpress, акция началась в 10 утра. В ней приняли участие выпускники, преподаватели и родители учеников сети «Сапат». Митинги с требованием найти Инанды длятся уже восемь дней.

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

3 июня в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал государственную границу.

Супруга пропавшего Рейхан Инанды утверждает, что Инанды держат в посольстве Турции и требуют отказаться от кыргызского гражданства, чтобы вывезти его на историческую родину.

В самом посольстве эти обвинения пока никак не комментируют. В диппредставительстве пояснили, что никакой информации по этому инциденту у них нет.

В дипмиссии напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.

При этом, турецкие пропагандистские СМИ назвали акции в поддержку Инанды «провокацией ФЕТО»*, а участников акции – «группой, организованной ФЕТО». При этом в материале было отмечено, что Турция давно требует его экстрадиции.

*ФЕТО или Гюленизм — турецкое общественное движение, признанной в Турции террористической, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

The Economist отмечает, что Хизмет характеризуют как «движение за мир, основывающееся на идеях пацифизма и предлагающего новый современный взгляд на ислам; концепция движения противостоит экстремистской направленности салафизма». Точное количество последователей Гюлена неизвестно, однако, согласно подсчетам разных источников, количество последователей варьируется от одного до восьми миллионов.

«Члены ФЕТО собрались перед посольством Турции в Бишкеке с транспарантами и скандировали: “Найдите!”, “Где Орхан Инанды?”. Толпа, выкрикивающая антитурецкие лозунги, хотела узнать о его судьбе. Согласно сообщениям с места события, в акции участвовали как граждане Кыргызстана, так и граждане Турции», – отмечено в одном из подобных материалов.

Фото на заглавной странице: 24.kg.