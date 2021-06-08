Минздрав сообщил, что на 8 июня в стране зарегистрировали семь смертей среди пациентов с COVID-19. Всего за время панедмии скончались 1 859 пациента с коронавирусом.

Также по данным минздрава, за сутки в стране выявили 379 новых случая заражения COVID-19.

Бишкек — 149;

Ош — 50;

Чуйская область — 96;

Ошская область — 32;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область 15;

Джалал-Абадская область — 22;

Баткенская область — 9.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 107 714 случаев заражения.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 311 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 101 033 пациента.

Среди медиков выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 766 медработников. При этом, с выздоровлением выписали 4 638 медика.