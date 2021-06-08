Азамат Дыйканбев / фото: пресс-служба кабинета министров.

Адвокат бывшего главы министерства цифрового развития Азамата Дыйканбаева Кайсын Абакиров опубликовал письмо экс-чиновника из СИЗО ГКНБ. В нем Дыйканбаев рассказал подробности своего задержания и обратился к президенту Садыру Жапарову.

О чем рассказал Дыйканбаев?

Из письма Дыйканбаева следует, что 6 и 7 мая сотрудники ГКНБ принесли ему два письма с упоминанием о досудебном производстве по статье «Заключение заведомо невыгодного контракта» и несоответствии требованиям договора.

«Кроме этого, сообщили, что данный договор находится на особом контроле ГКНБ, так как данная компания возможно отмывает деньги в Китае», — рассказал Дыйканбаев.

Позже, его словам, 10-11 мая ему позвонил председатель кабинета министром Улукбек Марипов и попросил во время совещания продлить сроки договора. Затем с такой же просьбой ему позвонил помощник президента Садыра Жапарова по имени Эрнис.

«15 мая я объяснил Улугбеку Марипову ситуацию и показал письма ГКНБ, что имеется уголовное дело. Он при мне позвонил Эрнису и объяснил, что необходимо время», — рассказал Дыйканбаев.

Спустя два дня, 17 мая, он встретился с помощником президента Эрнисом в здании парламента. При этом, Дыйканбаев отметил, что со слов помощника, встреча прошла по поручению президента.

«Я ему показал письма ГКНБ и рассказал о неисполнении договора. Эрнис показал вашу [Садыра Жапарова] резолюцию на письмо китайской компании [Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd] “На исполнение, прекратить оказывать задержки”. В последующем я уточнил в канцелярии Марипова, такое поручение не поступало. Аналогичное поручение не поступало и в адрес министерства», — пояснил в своем письме экс-министр.

Он также сообщил, что статс-секретарь Министерства цифровизации Абдисамат Сагымбаев подписывал договор и его продление в прошлом году. И поэтому продление должен был подписывать и Дыйканбаев.

Экс-глава минцифры добавил, что перед каждой встречей с представителями Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, он проводил совещание с сотрудниками министерства и статс-секретарем Сагымбаевым.

«Моей главной мотивацией было сделать все в рамках законодательства Кыргызстана и не подставить статс-секретаря [Сагымбаева], Улукбека Марипова и вас [Садыра Жапарова], так как я не в согласовании и в подписании договора не участвовал бы», — отметил Дыйканбаев.

Он также заявил, что «единственной его ошибкой» был «жесткий ответ китайской компании, которая прикрывалась именем президента». Добавив, что не брал денег у китайской компании,и,возможно до Жапарова дошли вырванные из контекста слова.

Что ответили в администрации президента?

В пресс-службе президента отреагировали на письмо Дыйканбаева. В администрации главы государства сослались на следствие и заявили, что согласно ему, группа чиновников, в числе которых был Дыйканбаев, были заинтересованы в реализации проекта «Умный город» по завышенной стоимости.

«Компетентными органами ведется расследование уголовного дела, в ходе которого необходимо обеспечить его всесторонность и объективность. Окончательную точку поставят государственные органы с учетом всех вытекающих обстоятельств. При этом важно, чтобы стороны дела не пытались увести ход следствия и мнение общественности в выгодном для себя свете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Азамата Дыйканбаева задержали сотрудники ГКНБ 20 мая 2021 года по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. В тот же день стало известно, что президент освободил его от должности министра цифрового развития.

По версии ГКНБ, Дыйканбаева задержали после заявления от представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». Ранее тендер на второй этап реализации проекта выиграла выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd».

В заявлении говорилось, что чиновник якобы вымогал взятку в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по проекту.

Министром цифрового развития Дыйканбаева назначили 5 мая. Он успел проработать на этой должности всего две недели.