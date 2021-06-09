Узбекистан построит школы в селах Самаркандек Баткенского района и Маргун Лейлекского района Баткенской области. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь представительства Кабинета министров по Баткенской области Азатбек Курбанбеков.

По данным Курбанбекова, 7 июня узбекская делегация под руководством главы Ферганской области Хайрулло Базарова в ходе рабочей поездки посетила город Кадамжай в Баткенской области.

Гостей из соседней страны встретил глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев, и стороны договорились об улучшении двусторонних отношений.

По словам Курбанбекова узбекская делегация встретилась с жителями и учителями школ села Самаркандек и Маргун. Также они провели осмотр места строительства будущих новых школ.

«Рядом со школой-интернатом имени Сагын Кожобаевой в Самаркандеке будет построена новая школа на 400 мест. Так как это заведение было построено в 1951 году методом ашара и в настоящее время устарело. Средняя школа имени М.Баетова в селе Маргун также нуждается в обновлении, так как здание совсем старое. Там будет построена новая школа на 300 мест», — сказал Курбанбеков.

В областной администрации добавили, что школы будут переданы в эксплуатацию в 2021 году — к новому учебному году.

Ранее при поддержке Узбекистана в Кадамжайском районе была построена инфекционная больница на 200 мест. Здание из легких конструкций было построено на территории территориальной больницы Кадамжайского района.