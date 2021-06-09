Депутат парламента Алмазбек Баатырбеков, бывший глава аппарата президента Данияр Нарымбаев и глава «Кыргызпатент» Динара Молдошева.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что вечером 9 июня по делу о коррупции «Кумтора» задержаны еще два подозреваемых. На этот раз задержанными оказались бывший глава аппарата президента Данияр Нарымбаев и депутат парламента Алмазбек Баатырбеков.

Как пояснили в Госкомитете, их задержали «на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств». Нарымбаев и Баатырбеков проходят по делу «Кумтора» подозреваемыми по статье «Коррупция».

Сразу после задержания подозреваемых доставили в Первомайский суд Бишкека. Суд вынес решение заключить их под стражу на на период следствия.

Кроме этого, ГКНБ вручил уведомление о подозрении главе «Кыргызпатент» Динаре Молдошевой. В мае 2021 года ее назначили главой Госслужбы интеллектуальной собственности. Молдошеву не стали задерживать, так как у нее есть несовершеннолетние дети, но она находится под подпиской о невыезде.

Кого еще задержали по делу «Кумтора»

По делу о коррупции «Кумтора» за несколько недель сотрудники ГКНБ задержали ряд бывших и нынешних высокопоставленных чиновников и депутатов парламента.

Среди задержанных оказались два бывших премьер-министра Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абулгазиев. По подозрению в коррупции также задержаны депутаты Асылбека Жээнбекова, Исхака Пирматова, Торобая Зулпукарова и Талантбека Узакбаева.

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор 21 мая.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».