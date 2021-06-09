В Бишкеке на Старой площади уже девятый день проходят митинги с требованием найти главу международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды. Протестующие просят предоставить информацию о ходе расследования.

«Никаких результатов, ни ответов от силовых и правоохранительных органов. Вклад Орхана Инанды в систему образования в Кыргызстан огромен. Если игнорируют пропажу человека сделавшего такой вклад, что говорить о простых гражданах», — заявил пользователь Твиттера Ryskuliev.

9-й день митингов с требованиями найти Орхана Инанды.

Никаких результатов, ни ответов от силовых и правоохранительных органов.

Вклад Орхана Инанды в систему образования в КР огромен. Если игнорируют пропажу человека сделавшего такой вклад, что говорить о простых гражданах. pic.twitter.com/IOrGJOkWF7 — az (@ryskuliev) June 9, 2021

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавляет сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

Адвокатесса пропавшего Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова сообщила изданию 24.kg, что перед исчезновением он встречался в бишкекской кофейне с экс-главой МВД Мелисом Турганбаевым.

«Известно, что разговор длился больше часа. О чем шла речь, мы не знаем. Орхан Инанды и Мелис Турганбаев встретились 31 мая примерно в 20:30 в кофейне. Мне также неизвестно, связывалась ли милиция с Турганбаевым, поскольку это является тайной следствия», — сказала Токтакунова.

Турганбаев подтвердил встречу и добавил, что они обсуждали идею открыть бизнес.

«Орхан Инанды очень дружелюбный, человечный. Знаю его только с хорошей стороны. Надеюсь, он найдется. Мы не должны мешать следствию и бежать впереди поезда», — добавил экс-глава МВД.

Поиски пропавшего Инанды пока безуспешны. На следующий день после его исчезновения милиция разослала ориентировки по всем регионам и создала следственную группу.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. По факту исчезновения Инанды было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

3 июня в ГУВД Бишкека заявили, что Орхан Инанды официально не пересекал государственную границу.

Супруга пропавшего Рейхан Инанды утверждает, что Инанды держат в посольстве Турции и требуют отказаться от кыргызского гражданства, чтобы вывезти его на историческую родину.

В самом посольстве эти обвинения пока никак не комментируют. В диппредставительстве пояснили, что никакой информации по этому инциденту у них нет.

В дипмиссии напомнили, что Орхан Инанды — гражданин Кыргызстана, а не Турецкой Республики, и порекомендовали обратиться к правоохранительным органам.

При этом, турецкие пропагандистские СМИ назвали акции в поддержку Инанды «провокацией ФЕТО»*, а участников акции – «группой, организованной ФЕТО». При этом в материале было отмечено, что Турция давно требует его экстрадиции.

*ФЕТО или Гюленизм — турецкое общественное движение, признанной в Турции террористической, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

The Economist отмечает, что Хизмет характеризуют как «движение за мир, основывающееся на идеях пацифизма и предлагающего новый современный взгляд на ислам; концепция движения противостоит экстремистской направленности салафизма». Точное количество последователей Гюлена неизвестно, однако, согласно подсчетам разных источников, количество последователей варьируется от одного до восьми миллионов.

«Члены ФЕТО собрались перед посольством Турции в Бишкеке с транспарантами и скандировали: “Найдите!”, “Где Орхан Инанды?”. Толпа, выкрикивающая антитурецкие лозунги, хотела узнать о его судьбе. Согласно сообщениям с места события, в акции участвовали как граждане Кыргызстана, так и граждане Турции», – отмечено в одном из подобных материалов.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.