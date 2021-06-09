На сайте президента 29 мая был опубликован законопроект «О внесении изменений в закон о выборах». Сообщается, что в ближайшее время его должны направить в парламент.

В законопроекте предлагают разрешить избирать одно и то же лицо президентом на два срока — как это прописано в новой Конституции. Один президентский срок равен пяти годам.

С 2010 года одно и то же лицо не могло избираться дважды на пост президента страны. Глава страны избирался на срок в шесть лет.

Изменения в Конституцию инициировал Садыр Жапаров. 11 апреля прошёл референдум по изменениям в Конституцию. Явка референдума составила 36,6%. За новую Конституцию проголосовали 79,3% пришедших на выборы избирателей.

Садыр Жапаров подписал новую Конституцию 5 мая — в это время страна только вышла из приграничного конфликта с Таджикистаном, в результате которого погибли 36 человек.

Новая Конституция значительно расширила полномочия президента.

Согласно Основному закону страны, президент — это не только глава государства, он возглавляет исполнительную ветвь власти страны и определяет структуру кабинета министров.

Новую Конституцию приняли. Что теперь изменится?

За 25-летнюю историю независимого Кыргызстана страной руководили четыре президента, а Конституция менялась девять раз. Почти каждое изменение шло в угоду правителям, которые объясняли необходимость поправок интересами граждан.

Так, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев, в 2003 году внёс поправки в Конституцию, где прописал право избираться президенту более двух сроков. Он правил страной в течение 15 лет и был свергнут.

При следующем президенте Курманбеке Бакиеве была принята Конституция образца 1993 года, согласно которой президент мог баллотироваться не более двух раз подряд.

Бакиев также был свергнут, когда был на втором сроке правления. После революции 2010 года в Конституции прописали, что одно и то же лицо сможет избираться президентом лишь единожды на шесть лет.

Акаев и Бакиев — единственные президенты Кыргызстана, которые правили страной более одного срока.