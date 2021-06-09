Американский университет в Центральной Азии (АУЦА) 7 июня сообщил, что президент университета Эндрю Качинс решил покинуть свою должность.

Вместе с этим в сообщении университета отмечается, что Качинс решил вернуться обратно в США. Уехать он намерен после окончания учебного года, чтобы проводить время со своей семьей.

«Попечительский совет приступит к поиску нового президента университета при участии академического сената и других членов университетского сообщества», — говорится в сообщении.

Свой уход с поста президента АУЦА Качинс подтвердил и в письме, которое отправил студентам университета. В нем он отметил, что решение вернуться в США «было нелегким».

Кроме этого, Качинс добавил, что его «неожиданное и странное юридическое затруднение» принудило его покинуть пост.

Дело Качинса

Эндрю Качинса вызвали на допрос в МВД в конце апреля 2021 года. Тогда в пресс-службе ведомства сообщили, что его подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

По данным МВД, 11 марта 2021 года на таможне задержали посылку из Дубаи по адресу АУЦА на имя Эндрю Качинса.

«В сопроводительных документах указывалось, что посылка является печатной продукцией, то есть документацией. Однако содержимое посылки не соответствовало указанному содержанию — там находились таблетки желтых и белых цветов и капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты», — сообщили в МВД.

Тогда же в ведомстве сообщили о начале досудебного производства статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

В ходе следствия, по данным МВД, в составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого спецслужбы обыскали дом и автомашину Качинса.

При этом, в МВД не сообщали, запрещено ли Качинсу выезжать из Кыргызстана или нет. На момент публикации материала получить комментарий по делу Качинса «Клоопу» у МВД не удалось.