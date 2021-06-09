В Госсанэпиднадзоре (ГСЭН) сообщили, что причиной массового отравления в «Столовой №1» в Бишкеке стало блюдо бризоль.

«Как и предполагали, в ходе проверки в составе блюда были выявлены бактерии. То ли есть нарушения в приготовлении или, возможно, просрочены какие-нибудь продукты» — сказали в ГСЭН.

Сообщается, что владельцев столовой оштрафовали на 22,5 тысячи сомов. Пока оно закрыто на время расследования.

«Мы проведём контрольную проверку, и, если все будет нормально, то кафе может и дальше работать», — отметили в ГСЭН.

В начале июня Госсанэпиднадзор сообщил о массовом отравлении в «Столовой №1» по улице Московской в Бишкеке.

Отмечается, что в больницы Кыргызстана с отравлением попали 22 человека.

«Это разные группы людей. Они посещали столовую 25-26 мая. В больницы Бишкека поступило 13 человек, в больницы Токмока — 9. Все пациенты утверждают, что в этой столовой ели бризоль», — сообщили тогда в ГСЭН.

«Столовая № 1» имеет сеть заведений по Кыргызстану. Филиал, в котором отравились горожане, расположен на улице Московской возле Национального госпиталя.

Над материалом работали Нурсултан Усенов и Данияр Кенжалиев.