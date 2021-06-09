На территории элитного курортного комплекса Trisara в уютной бухте на острове Пхукет расположены несколько десятков частных вилл с видом на океан.
С помощью открытых данных журналисты доказали, что семьи Раимбека Матраимова, скандально известного экс-замглавы кыргызской таможни, и Замирбека Карашева, его подчиненного и преемника, вместе провели там отпуск.
Ключевыми доказательствами служат фотографии из Instagram дочери Карашева и Уулкан Тургуновой, жены Матраимова.
Журналисты узнали о Trisara из публикации Тургуновой от 8 января 2019 года.
«Вечерний Trisara 🎇🌅❤️», – написала она.
Она также выложила снимки приветственных подарков, которые получили трое ее младших детей, таким образом показав, что отдыхает с семьей:
Некоторые публикации помогли журналистам выявить конкретную виллу, которую арендовала семья: фотография самой Тургуновой, изображение ее дочери у бассейна и снимки, напечатанные на ее именинном торте.
Когда журналисты искали фотографии Trisara в интернете, они наткнулись в YouTube на обзор курортного комплекса, который выложил российский блогер. По всей видимости, он останавливался на той же самой вилле.
Блогер не говорит, какую именно виллу снимает, однако журналисты смогли вычислить ее, изучив планировку на сайте курортного комплекса: номер 39.
На Trisara Signature Villa площадью 1600 квадратных метров (стоимость ее аренды в зимние праздники составляет 5000 долларов в сутки) четыре спальни. Жильцам предоставляют личного повара и горничную. Предположительно, именно они изображены на фотографии, которую Тургунова опубликовала в Instagram:
С Карашевыми всё намного проще.
В то же время, включая 8 января, когда опубликовала пост Тургунова, дочь Карашева выложила целую серию фотографий из Trisara. Она также разместила в соцсети видео, на котором демонстрирует виллу, террасу и вид на море.
В Trisara несколько десятков вилл с похожими бассейнами и архитектурой. Однако журналисты обнаружили, что с виллы под номером 20 на рекламных снимках на сайте курорта открывается точно такой же вид:
В зимние праздники средняя стоимость аренды виллы площадью 1600 квадратных метров с тремя спальнями составляет 4,4 тысячи долларов в сутки.
Как оказалось, виллы номер 39 и 20, которые снимали Матраимовы и Карашевы, расположены по соседству в южной части курортного комплекса.
Ни одна из семей не ответила на просьбы о комментарии.