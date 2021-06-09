Фото: курортный комплекс Trisara

На территории элитного курортного комплекса Trisara в уютной бухте на острове Пхукет расположены несколько десятков частных вилл с видом на океан.

С помощью открытых данных журналисты доказали, что семьи Раимбека Матраимова, скандально известного экс-замглавы кыргызской таможни, и Замирбека Карашева, его подчиненного и преемника, вместе провели там отпуск.

Ключевыми доказательствами служат фотографии из Instagram дочери Карашева и Уулкан Тургуновой, жены Матраимова.

Журналисты узнали о Trisara из публикации Тургуновой от 8 января 2019 года.

«Вечерний Trisara 🎇🌅❤️», – написала она.

Тургунова опубликовала в Instagram фотографию, на которой расположенный на территории Trisara ресторан The Deck с видом на море запечатлен вечером. Фото: Тургунова/Instagram

Она также выложила снимки приветственных подарков, которые получили трое ее младших детей, таким образом показав, что отдыхает с семьей:

Тургунова опубликовала фотографию приветственных подарков, которые получили ее младшие дети. Их имена на фото размыты. Фото: Тургунова/Instagram

Некоторые публикации помогли журналистам выявить конкретную виллу, которую арендовала семья: фотография самой Тургуновой, изображение ее дочери у бассейна и снимки, напечатанные на ее именинном торте.

Когда журналисты искали фотографии Trisara в интернете, они наткнулись в YouTube на обзор курортного комплекса, который выложил российский блогер. По всей видимости, он останавливался на той же самой вилле.

Вилла на фотографиях, которые выкладывала Тургунова, и на скриншотах видео российского блогера – очевидно, это одно и то же место. Фото: Тургунова / Instagram, Action King / YouTube Графика: Эдин Пашович, OCCRP

Блогер не говорит, какую именно виллу снимает, однако журналисты смогли вычислить ее, изучив планировку на сайте курортного комплекса: номер 39.

Лестница, которую видно в правом нижнем углу, есть только на этой вилле, и ее можно увидеть на фотографии Тургуновой. Фото: курортный комплекс Trisara

На Trisara Signature Villa площадью 1600 квадратных метров (стоимость ее аренды в зимние праздники составляет 5000 долларов в сутки) четыре спальни. Жильцам предоставляют личного повара и горничную. Предположительно, именно они изображены на фотографии, которую Тургунова опубликовала в Instagram:

Ужин для Матраимовых подан. Фото: Тургунова/Instagram

С Карашевыми всё намного проще.

В то же время, включая 8 января, когда опубликовала пост Тургунова, дочь Карашева выложила целую серию фотографий из Trisara. Она также разместила в соцсети видео, на котором демонстрирует виллу, террасу и вид на море.

В Trisara несколько десятков вилл с похожими бассейнами и архитектурой. Однако журналисты обнаружили, что с виллы под номером 20 на рекламных снимках на сайте курорта открывается точно такой же вид:

Фото: дочь Карашева / Instagram, курортный комплекс Trisara Графика: Эдин Пашович, OCCRP Фото: дочь Карашева / Instagram, курортный комплекс Trisara Графика: Эдин Пашович, OCCRP

В зимние праздники средняя стоимость аренды виллы площадью 1600 квадратных метров с тремя спальнями составляет 4,4 тысячи долларов в сутки.

Как оказалось, виллы номер 39 и 20, которые снимали Матраимовы и Карашевы, расположены по соседству в южной части курортного комплекса.

Ни одна из семей не ответила на просьбы о комментарии.