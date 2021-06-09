За сутки не стало еще пяти пациентов с коронавирусом. Один человек скончался в Бишкеке, по две смерти пациентов с коронавирусом зафиксировали в Чуйской области и Оше.

За сутки в Кыргызстане зафиксировали 459 новых заражений коронавирусом. Большинство новых заражений в Бишкеке — 183.

Еще 73 заражения в Оше, по 70 — в Чуйской и Ошской областях. В Джалал-Абадской области 34, в Иссык-Кульской 19, три в Баткенской, шесть в Таласской и один — в Нарынской.

Среди новых зараженных 29 медиков — 14 из них в Бишкеке. Шесть медработников заразились в Ошской области, пять в Оше, по два — в Джалал-Абадской и Чуйской областях.

Выздоровел 331 пациент с коронавирусом, но в больнице остается 1818 человек с этим вирусом, из них в тяжелом состоянии 518, а в крайне тяжелом — 106.

Общее число заражений по официальным данным достигло 108 173 случаев, но в обществе не раз поднималась тема, что настоящее число заражений замалчивается. В том числе эту проблему поднимали и члены правительства, например, бывшая вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.