Издание «Азаттык» со ссылкой на директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбару Ишенапысову сообщило, что у Кыргызстана пока нет средств, чтобы доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm.

При этом, отмечается, что саму вакцину страна получит бесплатно. До этого такой проблемы не возникало, так как первую партию Sinopharm доставили в страну бесплатно.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — отметила глава центра.

Ранее об этой проблеме уже говорил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Тогда он сообщил, что у властей нет частного самолета, чтобы доставить вакцины, а также нет рейсов в Пекин.

Однако позже Ишенапысова сообщила, что помощь в доставке второй партии окажет международная организация UNICEF. Тогда она добавила, что китайская сторона должна дать данные по объему поставки.

Министр здравоохранения договорился с ЮНИСЕФ, что они помогут с доставкой препарата. У них есть соответствующий отдел и соглашения со странами. Они договорятся по своим линиям», — рассказала она.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Кыргызстан в марте 2021 года в качестве гуманитарной помощи. Кроме Sinopharm в стране используется и российская вакцина «Спутник V», которую Россия предоставила бесплатно.

По данным Республиканского штаба, на 9 июня в стране вакцинацию прошли 88 178 человек, из них вторую дозу препарата получили 47 400 человек.

Всего по данным минздрава, в Кыргызстана за время пандемии скончались 1 864 пациента с COVID-19. Также за время пандемии в стране зарегистрировали 108 173 случая заражения коронавирусом.