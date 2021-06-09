Один из основателей образовательных центров «Сапат» Орхан Инанды, разыскивается по линии Интерпола. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании парламентской комиссии 8 июня.

«Орхан Инанды разыскивается и на местном, и на международном уровне, по линии Интерпола. Мы разослали ориентировки в Россию, Турцию и другие страны мира», — сказал Абдиев.

Абдиев добавил, что со дня пропажи Инанды проверяются все рейсы и списки вылетающих в Турцию. Также проверяются камеры видеонаблюдения аэропорта. По словам Абдиева, идет проверка информации о том, что Инанды выехал из страны под другим именем.

По информации МВД, на данный момент обысками охвачены 10 тысяч зданий, 3 тысячи частных домов, более 6 тысяч многоквартирных домов, палатки, подвалы, 175 гостиниц, 377 развлекательных заведений, 30 рынков, 51 торговый центр, 31 парк, 88 парковок все вокзалы, гаражи и горные районы.

Между тем турецкое правительственное издание «Sabah» написало, что Инанды задержан в Кыргызстане. Ранее супруга Инанды, Рейхан Инанды сообщала о том, что ее муж удерживается в турецком посольстве в Бишкеке.

Несмотря на это, международные соглашения запрещают проводить обыск в посольстве Турции. Для этого посольство само должно выдать разрешение. На данный момент известно о том, что МВД обратилось в МИД, чтобы можно было провести там следственные мероприятия.

Исчезновение Орхана Инанды

Орхан Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Также с 1 июня перед посольством Турции в Кыргызстане, Домом правительства и Белым домом в Бишкеке проходят митинги с требованием найти Орхана Инанды.

При этом турецкое правительственное издание Sabah 7 июня в материале «Новый этап в борьбе с ФЕТО» сообщило, что Инанды задержан в Кыргызстане.

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