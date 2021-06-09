Институт омбудсмена сообщил о том, что сотрудники аппарата Омбудсмена КР посетили СИЗО ГКНБ и встретились с Маратом Казакпаевым, который содержится там на время следствия. Его подозревают в шпионаже.

«В ходе беседы Казакпаев пожаловался на состояние своего здоровья, в частности на повышенное артериальное давление и на почечную недостаточность, а также на то, что с момента его задержания и по сегодняшний день в отношении него и предъявляемых к нему обвинений не проводилось никаких следственных действий», — отмечают в Институте омбудсмена.

Также Казакпаев сообщил, что ему до сих пор не известны ни звание, ни ФИО следователя, который ведет его уголовное дело.

« Но в тоже время на него постоянно оказывается психологический прессинг со стороны сотрудников ГКНБ КР с требованием отказаться от услуг адвоката Икрамидина Айткулова и принять услуги адвоката, навязываемого ему следователями. В противном случае, также со слов Казакпаева, ему угрожают тем, что переведут в СИЗО-1 города Бишкек и поместят в одну камеру с преступниками, которые готовы применить к нему различные формы физического воздействия», — констатируют правозащитники.

В институте омбудсмена отмечают — Казакпаев рассказал, что «не является госслужащим и доступа к секретным документам не имел».

«Однако, несмотря на это, сотрудники ГКНБ КР требуют от него, чтобы он «дал показания» на другое лицо, которое является государственным служащим. Свой арест и пытки в виде постоянного и сильного психологического давления на себя Казакпаев связывает с его позицией по отдельным вопросам, касающимся кыргызско-узбекской границы, которую озвучивал ранее», — рассказали в ведомстве, добавив, что к представителям Института омбудсмена он обратился «с просьбой донести до общественности данную информацию и защитить его права».

Дело Казакпаева

Марата Казакпаева задержал ГКНБ по подозрению в госизмене вечером 13 апреля вместе с еще одним подозреваемым, М.Т..

«В рамках досудебного производства, зарегистрированного по статье “Государственная измена”, были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления», — сообщили в ГКНБ.

Тогда же в спецслужбе сообщили, что из-за «наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела» личности арестованных и обстоятельства дела не раскрываются. В СМИ же появилась информация, что одним из них может быть Казакпаев, что Госкомитет нацбезопасности и подтвердил 14 апреля.

В ГКНБ подчеркнули, что оба подозреваемых задержаны во время работ по обеспечению национальной безопасности Кыргызстана от внешних и внутренних угроз, в частности, по противодействию иностранным спецслужбам и организациям.

«Получены неопровержимые доказательства. За совершенные преступления уголовная ответственность достигает 10 лет. В связи с тем, что дело затрагивает нацбезопасность, оно засекречено», — отметили в ГКНБ.

Марат Казакпаев известен журналистам как эксперт, который комментирует политические события в стране. В 1994 году окончил исторический факультет Кыргызского государственного национального университета. Сразу после окончания стал работать на кафедре философии и религиоведения в этом же университете. Затем она трансформировалась в кафедру политологии.

После этого он работал старшим преподавателем кафедры политологии факультета международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета.

Затем стал участвовать в политологических исследованиях — изучал «белые политтехнологии» и их применение на практике.