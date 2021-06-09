8 июня на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев сообщил, что Ошская область и город Ош вошли в «красную зону». По его словам в вышеуказанном регионе заражаемость вирусом COVID-19 резко возросла.

«В последние сутки в городе Ош выявлено 50 лабораторно подтвержденных случаев. В Ошской области 32 новых случаев — 28 из них лабораторно подтверждены, 4 случая зарегистрированы по эпидемиологическим и клиническим симптомам», — объяснил он.

По словам Рахматуллаева, ранее в «красную зону входили» город Бишкек, Чуйская и Иссык-Кульская области.

Деление на зоны проводится по двум показателям. Первый — это скорость R-репродукции, то есть количество случаев заражения людей, с которыми пациент контактировал. Второй — распространение коронавируса среди 100 тысяч человек за последнюю неделю.

Между тем, в школе им. Алишера Навои в Оше открыта круглосуточная больница. Открытие подобных больниц планируется и в других районах Ошской области.