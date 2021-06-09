Увольнение и суд над Матраимовым мало что изменили в кыргызской таможне. Преемник Матраимова на должности замглавы таможни Замирбек Карашев, похоже, был частью его коррупционной сети и тоже обеспечивал своей семье роскошную жизнь.
Пожалуй, Раимбек Матраимов — самый «медийный» таможенник в мире. OCCRP и партнеры выпустили множество расследований о бывшем замглавы таможни Кыргызстана, раскрыв его связь с подпольной империей грузоперевозок.
В 2017 году Матраимова уволили, но его политическое влияние только усилилось: под контролем его бизнес-империи оказались таможенные структуры Кыргызстана, а связанная с его семьей политическая партия едва не победила на парламентских выборах.
Что делать, когда государству не до тебя
Многие в стране не признали результатов прошедших в октябре 2020 года парламентских выборов: кандидатов обвинили в подкупе избирателей и других нарушениях. На улицы Бишкека вышли протестующие — результаты аннулировали, а новое правительство сыпало обещаниями положить конец коррупции.
OCCRP раскрыл, как Матраимов выстроил целую сеть верных ему коррумпированных чиновников, но с момента его увольнения видимых изменений не произошло.
Новое расследование, в центре которого оказался преемник Матраимова Замирбек Карашев, доказывает, что основанная бывшим чиновником коррупционная сеть простирается до самых верхов таможенной службы. Публикации в соцсетях указывают, что семьи Матраимова и Карашева близки, они даже отдыхали вместе на элитном курорте в Таиланде. Карашевых и Матраимовых также объединяет роскошный образ жизни. Как выяснили журналисты, в свободное от учебы в элитной частной школе время дочь Карашева наслаждалась красивой жизнью, путешествуя по Италии, Франции, Дубаю и Турции.
Такое удовольствие, а также обнаруженные журналистами объекты недвижимости, принадлежащие родным Карашева, не по карману госслужащему с неплохой, но не заоблачной зарплатой. Если у него и есть другие легальные источники дохода, то он не сообщал о них, как того требует закон. По неясным причинам на сайте налоговой службы не опубликована его декларация об активах. В попытке узнать больше журналисты OCCRP и «Клоопа» написали в налоговую, но получили лишь данные о задекларированных доходах Карашева за один год.
В апреле при странных обстоятельствах Карашева уволили из таможенной службы. Однако критиков Матраимова может ждать разочарование: похоже, что Карашев тоже попал в таможню по привычной схеме.
Карашев и Матраимов не ответили на просьбу о комментарии. Перед публикацией этого материала дочь Карашева удалила посты в соцсетях, которые упоминаются в нем.
Как построить таможенную империю
В 2017 году Матраимова уволили из таможенной службы, но его карьера в этой сфере не закончилась. В этом расследовании мы объясняем, как бывший чиновник и его влиятельные друзья установили контроль над тремя важными таможенными терминалами в Кыргызстане.
Карьерный рост при сомнительных обстоятельствах
О Карашеве известно мало: на правительственных сайтах, где публикуют биографии большинства кыргызских чиновников, нет информации о нем. В таможенной службе отказались предоставить его основные биографические данные, сказав, что это нарушит его право на неприкосновенность частной жизни.
На вопрос о причинах недавнего увольнения Карашева отвечали уклончиво. Официальный приказ о его отстранении не обнародовали. Журналисты также не смогли изучить документ — никто толком не смог объяснить, где его искать. (Источник в правительстве утверждает, что уволить Карашева решил глава таможни.)
OCCRP и партнеры обратились к другим источникам и попытались хотя бы частично восстановить его карьерный путь.
Впервые имя Карашева всплывает в документах за 2011 год: он значился замглавы таможенной службы Ошской области. Его прямым начальником был Раимбек Матраимов.
В следующие годы Карашев занимал несколько высоких должностей: руководил таможней Ошской области, а также был замглавы и главой таможенной службы в международном аэропорту Бишкека.
По закону налоговое управление обязано публиковать на своем сайте декларации о доходах лиц, занимающих как минимум некоторые из этих должностей, однако данных о Карашеве там нет. Журналисты отправили в налоговую письмо с просьбой представить его декларации, но не получили оригиналов документов. Однако кое-что узнать им все-таки удалось: Карашев не декларировал никакую собственность и указал, что доход его семьи в 2016 году составил примерно 663 тысячи сомов (девять тысяч долларов).
В октябре 2019 года он продвинулся по карьерной лестнице еще выше, став замглавы Таможенной службы Кыргызстана – эту же должность когда-то занимал Матраимов.
Друзья не только по работе
Общение Карашева с Матраимовым не ограничивалось рабочими вопросами.
Это подтвердили три источника, хорошо осведомленные о таможенной сфере Кыргызстана. Их имен мы не называем из соображений безопасности.
Информацию также подкрепляют публикации членов обеих семей в соцсетях.
В предыдущем расследовании на основе публикаций в Instagram-аккаунте Уулкан Тургуновой, жены Матраимова, мы представили доказательства баснословного богатства его семьи при официальной зарплате госслужащего.
Работая над тем материалом, журналисты заметили, что некая девушка оставляет под постами Тургуновой эмоциональные комментарии и получает не менее теплые ответы.
Эта девушка общается и с другими родственниками Матраимова: комментирует в Instagram публикации его сына, а ее фотографии не оставляет без внимания племянница Раимбека.
Как выяснилось, информация из ее аккаунта в Instagram совпадает с общедоступными данными о дочери Карашева. Мы не указываем ее полное имя, используя только фамилию — Карашева, так как на момент публикации фотографий она не достигла совершеннолетия.
По постам в инстаграм-аккаунте Карашевой сразу понятно, что она из обеспеченной семьи: девушка путешествует по миру и останавливается в роскошных отелях.
Так, судя по фотографиям, Карашевы и Матраимовы вместе провели отпуск.
В начале января 2019 года они вместе отправились в элитный курортный комплекс Trisara на острове Пхукет в Таиланде. Отдыхая в Trisara, Карашева выкладывала в Instagram много постов и историй, в том числе селфи и фотографии пляжа, которые подписывала так: «наслаждаюсь жизнью», «жизнь прекрасна», «мечты сбываются». Согласно датам ее публикаций, семья провела на курорте восемь дней — такой отдых обойдется более чем в 35 тысяч долларов. Эта сумма почти в четыре раза превышает годовую зарплату ее отца за 2016 год.
Буквально через дорогу на не менее роскошной вилле – и в то же время – жили Матраимовы.
По всей видимости, в следующем году семьи снова провели отпуск вместе — Тургунова и Карашева одновременно постили фотографии из турецкого курортного города Белек.
Роскошная жизнь и недвижимость
Фотографии в Instagram Карашевой содержат дополнительные доказательства богатства, которое не соответствует официальному доходу ее отца.
Журналисты оценили стоимость одежды, сумочек и обуви, которые появлялись в ее Instagram, по меньшей мере в 34 тысячи долларов.
В публикациях за 2018 и 2019 годы она часто указывала одну локацию: «Билимкана – АУЦА». Это элитная частная школа в Бишкеке, год обучения в которой стоит 5000 долларов. На сайте школы указано, что девушка окончила учебное заведение в 2019 году (как и племянник Раимбека Матраимова).
Также она отдыхала в Париже, Италии, Дубае и Турции.
Незадекларированная собственность
Закон обязывает кыргызских чиновников декларировать всю имеющуюся собственность. В налоговой сказали, что Карашев не подавал никаких данных. Однако журналисты все-таки обнаружили несколько объектов недвижимости, принадлежащих его семье.
У его жены Анары Мадумаровой в Оше есть большой дом с внутренним двором. Его стоимость неизвестна.
По данным земельного кадастра, в 2012 году сын Карашева, которому тогда было 13 лет, получил в подарок от дедушки еще один дом в Оше. Хотя недвижимость принадлежит Карашевым, там живет другая семья.
С 2007 по 2017 год родители экс-чиновника купили еще две квартиры и незастроенный земельный участок. При этом у отца Карашева нет официальных источников дохода.
Наконец, есть доказательства, указывающие на то, что Карашевы какое-то время жили в элитной квартире в кыргызской столице Бишкеке.
Примерно в то же время, когда Карашев переехал в Бишкек, его дочь выложила множество фотографий, на которых видна роскошная квартира с золотыми узорами на стенах – во многом она напоминала столичную «резиденцию» Матраимовых. Журналистам не удалось ничего узнать об этом объекте недвижимости.