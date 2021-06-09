OCCRP раскрыл, как Матраимов выстроил целую сеть верных ему коррумпированных чиновников, но с момента его увольнения видимых изменений не произошло.

Новое расследование, в центре которого оказался преемник Матраимова Замирбек Карашев, доказывает, что основанная бывшим чиновником коррупционная сеть простирается до самых верхов таможенной службы. Публикации в соцсетях указывают, что семьи Матраимова и Карашева близки, они даже отдыхали вместе на элитном курорте в Таиланде. Карашевых и Матраимовых также объединяет роскошный образ жизни. Как выяснили журналисты, в свободное от учебы в элитной частной школе время дочь Карашева наслаждалась красивой жизнью, путешествуя по Италии, Франции, Дубаю и Турции.

Такое удовольствие, а также обнаруженные журналистами объекты недвижимости, принадлежащие родным Карашева, не по карману госслужащему с неплохой, но не заоблачной зарплатой. Если у него и есть другие легальные источники дохода, то он не сообщал о них, как того требует закон. По неясным причинам на сайте налоговой службы не опубликована его декларация об активах. В попытке узнать больше журналисты OCCRP и «Клоопа» написали в налоговую, но получили лишь данные о задекларированных доходах Карашева за один год.

В апреле при странных обстоятельствах Карашева уволили из таможенной службы. Однако критиков Матраимова может ждать разочарование: похоже, что Карашев тоже попал в таможню по привычной схеме.

Карашев и Матраимов не ответили на просьбу о комментарии. Перед публикацией этого материала дочь Карашева удалила посты в соцсетях, которые упоминаются в нем.