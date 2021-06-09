Фото: Шердор Абдыкапаров

Адвокат Шердор Абдыкапаров сообщил, что 38-летнюю жительницу Аламединского района Чуйской области жестоко избил бывший муж. По данному факту районным УВД начато досудебное производство .

Абдыкапаров занимается защитой интересов женщин, пострадавших от насилия. По его словам, женщина развелась, потому что муж регулярно ее избивал, но даже после развода он не оставлял в покое и продолжал нападать с угрозами, что убьет ее.

Адвокат также опубликовал письмо потерпевшей. В письме она рассказала, ее бывший муж был таможенником, потому ее предыдущие жалобы были безуспешными.

В последний раз, когда муж забил меня до полусмерти, я пролежала в больнице 22 дня

«В последний раз, когда муж забил меня до полусмерти, я пролежала в больнице 22 дня. В тот же день я написала заявление на мужа в Аламединское отделение милиции, дело было зарегистрировано в ЕРПП, была назначена судебно-медицинская экспертиза. Но по результатам экспертизы оказалось, что он нанес “легкий вред здоровью”. Мой бывший муж является сотрудником таможенной службы, поэтому у него везде есть связи и знакомые», — рассказала женщина.

По словам пострадавшей, в ночь на 8 июня бывший муж выследил ее и избил — у адвоката есть фотографии гематом на ее теле.

«В открытую забрал у меня телефон и не вернул. Разбил лобовое стекло на моей машине. Сегодня [8 июня — ред.] написала второе заявление в Аламединское РОВД. Но там дело зарегистрировали по статье “Хулиганство”, а не по статье “Разбой”. Почему система защиты женщин и детей не работает? Мужчины избегают наказания, оплатив штраф, почему не ужесточают наказание? Почему мы должны ждать, пока нас убьют собственные мужья?» — сказала пострадавшая.

Пресс-служба УВД Чуйской области сообщила, что по делу избиения 38-летней женщины идут следственные мероприятия.

По данным милиции, нападение произошло 8 июня возле дома пострадавшей в селе Кырман. Бывший муж сначала обматерил женщину, затем избил, разбил окно автомобиля и телефон.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство», ведется следствие. Также подозреваемый был доставлен в следственный отдел милиции, ведутся допрос и разбирательства. Назначены соответствующие экспертизы.

Кроме этого в милиции подтвердили, что пострадавшая и ранее писала заявление на мужа. Дело, которое велось по ранее поступившему заявлению передано в суд.

Насилие в отношении женщин

Каждая четвертая женщина в Кыргызстане подвержена семейному насилию. В 2020 году семейное насилие вызвало горячие дискуссии в обществе. Эта проблема была поднята и в парламенте. Тогда правительство пообещало усилить работу в отношении женщин и детей и в соблюдении их прав.

Большинство женщин в стране — 83% — хотя бы один раз испытали в семье психологическое, физическое или сексуальное насилие. Об этом говорится в исследовании Ассоциации кризисных центров.

По данным Нацстаткома, последние 10 лет увеличилось количество семейного насилия. Но тех, кто совершает насилие привлекают только к административным видам наказания, их штрафуют, выносят предупреждение или привлекают к общественным видам работ.

Уголовные дела возбуждаются в среднем лишь в 6% зарегистрированных случаях.

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