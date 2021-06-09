Пресс-служба Министерства внутренних дел 9 июня сообщила, что милиция ведёт активные следственные и розыскные мероприятия по поиску пропавшего 1 июня президента международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды.

В МВД утверждают, что в ходе проводимой работы отрабатывается круг связей, проводятся беседы с гражданами, которым могут быть известны факты и обстоятельства исчезновения уроженца Турции. Отмечается, что следователи продолжают работу по установлению свидетелей и очевидцев.

При этом в МВД отметили, что сотрудники столичного ГУВД, во время поисков Инанды параллельно раскрыли ряд правонарушений.

«С 1 по 7 июня 2021 года раскрыто 164 преступления и проступка, из них: 57 краж, 45 мошенничеств, семь хулиганств, один грабеж и один разбой […]», — перечислили в МВД.

Также в МВД подчеркнули, что в ГУВД Бишкека провели профилактическое мероприятие «Отработка», в ходе которого столичные милиционеры проверили более 10 тысяч объектов.

В конце сообщения, в пресс-службе МВД напомнили, что дело по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Фотографии с видеорегистратора

Ранее адвокатесса Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова опубликовала фотографии с последней записи видеорегистратора машины Инанды перед его исчезновением и заявила, что следователь эти записи из видеорегистратора не изымал.

«Со слов близких, следователь данные записи из видеорегистратора не изымал. Видимо, МВД решил, что искать лучше по стройкам, чем живых «свидетелей» или возможных похитителей», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Токтакунова добавила, что эти записи переданы следователю, но за сутки они «не соизволили даже устно ответить об удовлетворении ходатайства о приобщении» новых материалов.

В ГУВД Бишкека ответили, что записи видеорегистратора из автомобиля Орхана Инанды ранее уже были приобщены к материалам досудебного производства.

«1 июня карта памяти из видеорегистратора изъята при осмотре автомобиля и приобщена к материалам дела, родственникам она не возвращалась. Со слов представителя МОУ «Сапат», адвокат без согласия родных опубликовала данные сведения в СМИ. Призываем отдельных лиц не использовать полученные данные в личных целях, для освещения и пиара своей персоны. Это может отрицательно повлиять на ход расследования и дать возможность преступникам быть хорошо осведомленными», — сказали в ГУВД.

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Также с 1 июня перед посольством Турции в Кыргызстане, Домом правительства и Белым домом в Бишкеке проходят митинги с требованием найти Орхана Инанды.

При этом турецкое правительственное издание Sabah 7 июня в материале «Новый этап в борьбе с ФЕТО» сообщило, что Инанды задержан в Кыргызстане.

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