Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором призвала власти Кыргызстана расследовать похищение президента школ «Сапат» Орхана Инанды.

В HRW не исключают, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО* считается в Турции террористической.

*ФЕТО или Гюленизм — турецкое общественное движение, признанной в Турции террористической, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога.

Исследовательница HRW по Центральной Азии Сыйнат Султаналиева отмечает, что Инанды — гражданин Кыргызстана и «правительство обязано расследовать его исчезновение, выяснить место, где он содержится, обеспечить его безопасность и не допустить его незаконной передачи Турции».

В HRW напомнили, что за последние пять лет множество людей по всему миру, которых турецкие власти подозревают в связях с Гюленом, «были произвольно задержаны и принудительно возвращены в Турцию, где теперь находятся за решеткой».

«В турецких СМИ такие насильственные исчезновения регулярно подаются как совместные операции турецких спецслужб с властями страны пребывания. […] Инанды в случае возвращения в Турцию угрожает риск недозволенного обращения и пыток, и он может подвергнут произвольному задержанию и несправедливому суду по обвинениям в терроризме», — отмечается в заявлении правозащитников.

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Вместе с этим в HRW добавили, что если власти страны допустят передачу Инанды властям Турции, то это нарушит обязательства по международной Конвенции против пыток, которую ратифицировал Кыргызстан.

«Кыргызстан заявляет о приверженности соблюдению международных стандартов прав человека, и это как раз тот случай, когда это критически важно. Если власти не освободят Инанды из того места, где его удерживают против его воли, это станет невыполнением обязательств по обеспечению его безопасности, как того требуют международные нормы и Конституция Кыргызстана», — заключила эксперт HRW по Центральной Азии.

Похищение Орхана Инанды

Один из президентов образовательной сети «Сапат» Орхан Инанды исчез 31 мая. С тех пор в Бишкеке не прекращаются митинги его сторонников, которые просят МВД найти Инанды.

Позже, 2 июня МВД сообщило, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Версию с возможным похищением также озвучила и супруга Инанды Рейхан Инанды. В своей обращении в соцсетях она заявила, что если ее мужа депортируют в Турцию «его жизнь будет подвергнута опасности».

Дело Инанды получило общественный резонанс и дошло до президента Садыра Жапарова. Он в свою очередь поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Само дело также находится на личном контроле главы МВД Улана Ниязбекова.