Российская правозащитница Валентина Чупик рассказала в своей фейсбуке о похищении кыргызстанки Махбурат Эмилбаевой.

«ПРОШУ ПОМОЩИ

Сегодня, 08.06.2021, примерно в 21:00 была ПОХИЩЕНА ПОЛИЦЕЙСКИМИ Эмилбаева Махбурат Абдукадыровна 19.02.1988 г.рождения. Это та самая девушка, которую участковый ОМВД Хамовники вместе с постовым таскал за волосы и хватал за неприличные места утром 2 июня, которую потом подержали почти 6 часов в ОМВД, запугивали депортацией и на которую сфальсифицировали непонятных протокола, которые отказались выдать. Та самая, которая добилась своей регистрации на адрес проживания, подала жалобы в следственный комитет, прокуратуру и УСБ о превышении служебных полномочий с использованием насилия, незаконное задержание и фальсификацию материалов административного дела. Та самая, о которой сегодня писала “Новая газета”», — пишет правозащитница.

По словам Валентины Чупик, 8 июня в 21 час 10 полицейски, в том числе тот, что таскал за волосы Махбурат Эмилбаеву, ворвались в салон красоты, в котором работает кыргызстанка. Девушка успела позвонить правозащитнице.

«Она позвонила мне — я сама слышала, как они отказывались объяснять причину вторжения и задержания, требовали выключить телефон, вырывали его из рук. Последнее, что я слышала — “Меня увозят, помогите!”» — сообщает правозащитница. В милиции Чупик подтвердили задержание кыргызстанки, и правозащитница обратилась в Комитет против пыток, адвокатов к задержанной не пускают.

«В связи с вышеизложенным, ПРОШУ ВСЕХ ЗВОНИТЬ +74992452124, +74956001111, +74956764011 и +74956949229, сообщать о незаконном вторжении с использованием насилия, превышении служебных полномочий с использованием насилия, похищении человека в целях покрытия тяжкого преступления в отношении гражданки Кыргызстана Эмилбаевой Махбурат 19.02.1988 г.рождения, и требовать номер КУСП», — пишет Чупик.

Позиция кыргызской дипмиссии в России по похищению кыргызстанки пока неизвестна. «Клооп» дозвонился до посольства по горячей линии консула и выслал дипмиссии информацию о похищении и пресследовании кыргызстанки Махбурат Эмилбаевой московской полицией.

Нападение полицейских

8 июня «Новая газета» подробно описала, как полицейские напали на Махбурат Эмилбаеву 2 июня.

2 июня сотрудники ОМВД по району Хамовники задержали Эмилбаеву на выходе из квартиры — она переехала в нее 31 мая и пока не успела перерегистрироваться, и именно к этому, по ее словам, зацепились полицейские.

«Я вызвала лифт и смотрю — в этот момент откуда-то сверху спускается человек в розовой рубашке, отталкивает меня и говорит: «Дверь не закрывай». Получается, он стоял на лестнице, которая ведет на чердак, и ждал меня. Я поняла, что сейчас что-то произойдет. Может, это вор, убийца или маньяк, достала телефон и начала снимать. Я его спрашиваю: «Что случилось?» А он мне: «А что это мы тут делаем?»» — рассказала она. Мужчина оказался участковым ОМВД по району Хамовники Иваном Казаковым. Он не стал проверять ее документы, но пытался проникнуть в квартиру.

Внизу ждал еще один полицейский — по слова Эмилбаевой, от обоих пахло алкоголем. Она снимала происходящее на камеру телефона.

«Этот полицейский внизу, когда увидел, что мы спустились, очень удивился. Сейчас я думаю, что они не планировали меня забирать — думали, что участковый поднимется, возьмет деньги у меня и спустится. Потому что мне женщина, которой я плачу за место, после всего произошедшего прислала голосовое: «Я дала деньги участковым, они не должны были тебя трогать». Но они все равно решили меня подкараулить, потому что я новый человек в этой квартире», — рассказывает кыргызстанка.

Во дворе Казаков вызвал наряд полиции и девушка спросила о причине задержания, ведь она ничего не нарушала. После этого полицейский заявил, что не разрешал ей съемку, и ударил ее по телефону. Когда наряд полиции приехал, у нее отобрали телефон, чтобы она не выложила нападение в интернет. В ОМВД Хамовников ее сначала посадили в обезъянник с пьяным мужчиной, а потом признали, что с ее документами все в порядке.

«Меня позвали в какой-то кабинет, там сидели две женщины, одна из них говорит: «Ну, мы проверили твои документы, все с ними в порядке. А чего это мы нарушаем?»

В протоколе они написали, что я хотела сбежать. У меня опять истерика началась, я ей рассказала, как все было, она же женщина, должна понять. В этот момент зашел тот, кто таскал меня, и она ему говорит с иронией: «Ай-ай-ай, что ты натворил?» И после этого они смеялись», — рассказала Эмилбаева журналистам «Новой газеты».

После ее вынудили заплатить штраф за «мелкое хулиганство» и нарушение правил пребывания в России — на 5500 рублей. Она направилась в травмпункт, где врач диагностировал у нее «ушибы мягких тканей головы, шеи, груди». Эмилбаева написала заявление по фактам «незаконного задержания, превышения служебных полномочий с использованием насилия, фальсификации материалов административного дела».