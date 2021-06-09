Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила о возобновлении рекультивации мусорного полигона.

По информации муниципалитета рекультивацией займется эстонской компания Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. Первая группа подрядчиков этой фирмы прибыла в столицу еще 18 мая, а к середине июня прибудет и вторая группа, после получения вакцин и рабочих виз.

В мэрии отметили, что стоимость проекта по рекультивации вырастет из-за увеличения самого мусорного полигона на почти 4 гектара. Ранее проект рекультивации заморозили на год из-за пандемии COVID-19, теперь муниципалитет планирует продлить этот контракт на полтора года.

«Старая свалка полностью будет рекультивирована и покрыта слоем глины, плодородным слоем и превращена в сельхозугодия», — сообщили в мэрии.

Кроме этого, свалкой и ее очагами возгорания занимается тот же подрядчик, что и рекультивацией. Компания работает по проекту Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), сам контракт стоимостью 1 млн 596 тысяч евро подписали еще в 2017 году.

Сейчас размер свалки составляет 40,8 гектар, но мэрия работает над ее увеличением еще на 3,8 гектар. Затем планируется получить заключение, чтобы расширить рекультивацию полигона до 44,6 гектар.

Проект «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку» подписали в 2013 году, в 2015 году его ратифицировал парламент, стоимость проекта составила 22 миллиона евро. Половина этих денег кредит, а другая половина грант — на строительство нового мусорного полигона, завода для сортировки мусора и рекультивацию.