Американские дипломаты на фоне вывода войск США из Афганистана изучают варианты возвращения военных баз в Центральной Азии, в том числе бывшей авиабазы «Манас» в Бишкеке.

Об этом сообщило издание New York Times в статье «ЦРУ в мучительном поиске нового подхода к Афганистану».

«Прогнозы на выживание афганского правительства после вывода американских войск неутешительные — оно долго не продержится. Для его помощи нужна военная база в ближайшей к Афганистану стране», — заявили авторы статьи Марк Мазетти и Джулиан Барнесем.

В статье говорится, что ЦРУ скоро потеряет базы в Афганистане, откуда оно выполняло боевые задачи и осуществляло удары с дронов. США почти 20 лет находится в этой стране и борется с движением «Талибан»* и другими группировками, такими как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*.

*Эти группировки признаны террористическими в ряде стран мира, также в США и Кыргызстане.

Согласно статье New York Times, официальные лица Соединенных штатов предпринимают усилия по поиску баз вблизи Афганистана и изучают возможность восстановления доступа к базам и в бывших советских республиках.

Процесс поиска начался после того, как 28 февраля 2020 года США, их союзники и Коалиция договорились с талибами прекратить войну в Афганистане.

Они заключили соглашение, по которому талибы выполнят ряд условий, в частности начнут с правительством Афганистана мирные переговоры. Взамен США выведет свои войска с территории Афганистана в течение 14 месяцев. Эти 14 месяцев истекли в марте 2021 года.

Военные базы США в Азии

Ранее в Кыргызстане на территории аэропорта «Манас» была авиабаза США. Она просуществовала с декабря 2001 года до 3 июня 2014 года. База была ключевым логистическим и транспортным узлом для поддержки военных операций США и НАТО в Афганистане.

Первоначально она носила имя Питера Ганси — пожарного, погибшего во время тушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В 2009 году тогдашний президент Курманбек Бакиев заявил, что правительство Кыргызстана решило закрыть американскую военную базу в «Манасе». Причиной этого, по его словам, стали нерешённые в течение последних лет вопросы экономической компенсации за пребывание американской базы на территории Кыргызстана и дело об убийстве кыргызстанца американским военнослужащим.

Тогда базу до конца не закрыли, но перепрофилировали в Центр транзитных перевозок «Манас».

Затем власти Кыргызстана несколько раз заявляли о закрытии базы и в 2013 году парламент принял законопроект о денонсации договора по ЦТП. Таким образом в 2014 году закончился срок соглашения с США и тогдашний президент Алмазбек Атамбаев не стал продлевать его.

После закрытия территория и инфраструктура базы были переданы Национальной гвардии Кыргызстана.

Американская авиабаза в Узбекистане также просуществовала недолго. Ее открыли в 2001 году, но уже в 2005 году с военного аэродрома «Карши-Ханабад» улетел последний американский самолет.

29 июля 2005 года МИД Узбекистана заявил, что американцы должны будут покинуть базу в течение полугода, так как сенат «не видит причин для продления деятельности базы ВВС США на территории Узбекистана».

Власти Узбекистана отметили, что «аэродром был предоставлен США для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в Афганистане на основании соглашения, подписанного в 2001 году. Узбекистан выполнил свои обязательства, однако США не возместили расходы от нанесённого ущерба окружающей среде».

Так же США в течение многих лет использовали и базу в Пакистане, но американско-пакистанские отношения ухудшились, и в 2011 году ее тоже закрыли. Эти страны начали тесно сотрудничать после терактов «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.

Однако 26 ноября 2011 года после ошибочного авиаудара НАТО погибли 24 пакистанских военнослужащих. Сразу после этого Исламабад дал распоряжение вывести самолеты США из территории Пакистана.