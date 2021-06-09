Американские дипломаты на фоне вывода войск США из Афганистана изучают варианты возвращения военных баз в Центральной Азии, в том числе бывшей авиабазы «Манас» в Бишкеке.

Об этом сообщило издание New York Times в статье «ЦРУ в мучительном поиске нового подхода к Афганистану».

«Прогнозы на выживание афганского правительства после вывода американских войск неутешительные — оно долго не продержится. Для его помощи нужна военная база в ближайшей к Афганистану стране», — заявили авторы статьи Марк Мазетти и Джулиан Барнесем.

В статье говорится, что ЦРУ скоро потеряет базы в Афганистане, откуда оно выполняло боевые задачи и осуществляло удары с дронов. США почти 20 лет находится в этой стране и борется с движением «Талибан»* и другими группировками, такими как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*.

*Эти группировки признаны террористическими в ряде стран мира, также в США и Кыргызстане.

Согласно статье New York Times, официальные лица Соединенных штатов предпринимают усилия по поиску баз вблизи Афганистана и изучают возможность восстановления доступа к базам и в бывших советских республиках.

Процесс поиска начался после того, как 28 февраля 2020 года США, их союзники и Коалиция договорились с талибами прекратить войну в Афганистане.

Они заключили соглашение, по которому талибы выполнят ряд условий, в частности начнут с правительством Афганистана мирные переговоры. Взамен США выведет свои войска с территории Афганистана в течение 14 месяцев. Эти 14 месяцев истекли в марте 2021 года.

Военные базы США в Азии

Ранее в Кыргызстане на территории аэропорта «Манас» была авиабаза США. Она просуществовала с декабря 2001 года до 3 июня 2014 года. База была ключевым логистическим и транспортным узлом для поддержки военных операций США и НАТО в Афганистане.

Первоначально она носила имя Питера Ганси — пожарного, погибшего во время тушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В 2009 году тогдашний президент Курманбек Бакиев заявил, что правительство Кыргызстана решило закрыть американскую военную базу в «Манасе». Причиной этого, по его словам, стали нерешённые в течение последних лет вопросы экономической компенсации за пребывание американской базы на территории Кыргызстана и дело об убийстве кыргызстанца американским военнослужащим.

Тогда базу до конца не закрыли, но перепрофилировали в Центр транзитных перевозок «Манас».

Затем власти Кыргызстана несколько раз заявляли о закрытии базы и в 2013 году парламент принял законопроект о денонсации договора по ЦТП. Таким образом в 2014 году закончился срок соглашения с США и тогдашний президент Алмазбек Атамбаев не стал продлевать его.

После закрытия территория и инфраструктура базы были переданы Национальной гвардии Кыргызстана.

Американская авиабаза в Узбекистане также просуществовала недолго. Ее открыли в 2001 году, но уже в 2005 году с военного аэродрома «Карши-Ханабад» улетел последний американский самолет.

29 июля 2005 года МИД Узбекистана заявил, что американцы должны будут покинуть базу в течение полугода, так как сенат «не видит причин для продления деятельности базы ВВС США на территории Узбекистана».

Власти Узбекистана отметили, что «аэродром был предоставлен США для проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций в Афганистане на основании соглашения, подписанного в 2001 году. Узбекистан выполнил свои обязательства, однако США не возместили расходы от нанесённого ущерба окружающей среде».

Так же США в течение многих лет использовали и базу в Пакистане, но американско-пакистанские отношения ухудшились, и в 2011 году ее тоже закрыли. Эти страны начали тесно сотрудничать после терактов «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года.

Однако 26 ноября 2011 года после ошибочного авиаудара НАТО погибли 24 пакистанских военнослужащих. Сразу после этого Исламабад дал распоряжение вывести самолеты США из территории Пакистана.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА