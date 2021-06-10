В пресс-службе Первомайского УВД столицы сообщили, что парня, домогавшегося до журналистки «Клоопа» Айдай Токоевой, после беседы в милиции отпустили.

Сам инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня, когда Токоева и три ее подруги шли на пересечении улиц Боконбаева и Орозбекова.

«На секунду я застыла в шоке, потому что не ожидала, что в окружении стольких подруг со мной может случиться подобное. Но затем сработал рефлекс, я начала звонить в милицию и пытаться его задержать», — поделилась Токоева.

В милиции факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство».

Случай домогательства вызвал общественный резонанс после публикации видео. В милиции позже заявили, что парень 1999 года рождения добровольно пришел и принес извинения.

«На очной ставке он извинился передо мной, просил прекратить дело. Оправдывался тем, что был пьян, и вообще случайно меня коснулся. Но услышав мой категоричный отказ в прекращении дела, сказал: “Из-за какой-то мелочи столько шума развели”», — рассказала Токоева.

Молодого человека отпустили под обязательство о явке, расследование продолжается.