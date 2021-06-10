«Мы сошлись во мнении, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности обеих стран» — передает заявление Эрдогана издание.

Заявление Эрдогана прозвучало на фоне продолжающегося розыска Орхана Инанды — президента образовательной сети «Сапат»*, которого похитили 31 мая и о чьей судьбе до сих пор ничего не известно. Инанды — гражданин Кыргызстана уже много лет.

*Раньше школы «Сапат» назывались «Себат», однако однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций. Турецкие власти считают, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организацию ФЕТО и учреждения в Турции считают террористическими. Самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. В Кыргызстане движение гюленистов в список экстремистских и запрещенных организаций не входит.

По информации же пресс-службы Жапарова, президенты обсудили наедине «текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого двустороннего и многостороннего сотрудничества, актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах».

Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и реализации прежних договоренностей между Бишкеком и Анкарой.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев рассказал позже ИА Sputnik Кыргызстан, что вопрос о пропавшем кыргызстанце Орхане Инанды все-таки между президентами поднимался.

Султанбаев сообщил, что Жапаров спрашивал у своего коллеги, знает ли он что-то о пропавшем Инанды.

«Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что не знает его, что у него нет никакой информации и что ничего не хочет слышать о сторонниках ФЕТО», — отметил чиновник.

Оружие, киберпреступность и «Манас»

После президенты приняли участие в работе 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

По информации пресс-службы главы государства, Садыр Жапаров на нем подчеркнул, что «дружба между Кыргызстаном и Турцией выходит на новый уровень». В числе ключевых направлений двустороннего сотрудничества он выделил «партнерство в военной сфере и безопасности».

«В этом направлении он подтвердил решимость бороться с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками, оружием и людьми, нелегальной миграцией и терроризмом, а также транснациональной организованной преступностью, которые создают новые угрозы международному сообществу и безопасности», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Жапаров отметил необходимость роста «совместных усилий по укреплению обороноспособности» и региональной безопасности в Центральной Азии.

Он считает важным оказание «регулярной военно-технической помощи Кыргызстану» для модернизации материально-технической базы, и сотрудничество по линии безопасности в рамках региональных и международных объединений.

Касаясь остальных векторов кыргызско-турецкого партнерства, Жапаров рассказал о кыргызско-турецком бизнес-форуме, который пройдет 8 и 9 июля в Чолпон-Ате. По его словам, сотрудничество с Турцией «необходимо активизировать, доведя товарооборот между двумя странами до 1 млрд».

Он озвучил укрепление «торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества» как приоритетное направление и «подчеркнул готовность в создании благоприятной среды для турецких инвесторов* и предоставлении льгот в соответствии с законодательством Кыргызстана».

*При этом осталась неизвестной судьба меморандума между ОАО «МАМ» и турецкой «Gata Havayollari ve Tasimacilik» на $50 млн, который подписали в 2018 году во время визита Эрдогана в Бишкек. Ранее «Gata Havayollari ve Tasimacilik» заявляла о готовности уйти из страны из-за «необоснованных обвинений» в коррупции и иных нарушениях законодательства КР.

Также Жапаров озвучил и ряд других направлений сотрудничества, которые Кыргызстан считает важными:

переговоры между организациями гражданской авиации о возможности полетов между странами надо продолжить;

турецкие авиалинии смогут использовать международный аэропорт «Манас» как транспортно-логистический центр в Азии, кыргызская сторона намерена гарантировать «льготный режим при реализации этого проекта»;

гражданам двух стран надо облегчить трудоустройство;

к 30-летию кыргызско-турецких дипломатических отношений необходимо проведение Дней кыргызской и турецкой культур в 2021–2022 годах.

Кроме того Жапаров «особо отметил плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией в сфере образования и науки» и «совместные проекты, которые обеспечивают обе страны высококлассными специалистами по мировым стандартам».

«На протяжении тридцати лет Кыргызстан и Турция твердо придерживаются общих взглядов и ценностей по актуальным вопросам международной повестки дня. Уверяю, что Кыргызстан всегда будет поддерживать прочные международные дипломатические отношения и бережно хранить дружеские и братские отношения с Турцией», — заключил кыргызский президент.

Что подписали?

Кыргызстан и Турция на уровне правительств подписали ряд документов, которые облегчат двустороннее сотрудничество. Это:

соглашение в области защиты и карантина растений;

меморандум в области авторского права и смежных прав;

соглашение о сотрудничестве в области культуры;

соглашение об учреждении и функционировании культурных центров;

меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между кыргызским Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и турецким Министерством культуры и туризма Турецкой Республики;

меморандум о сотрудничестве в протокольной сфере между двумя МИД;

совместное заявление по итогам 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества;

протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта от 2018 года.

На брифинге для СМИ Садыр Жапаров охарактеризовал свой визит как «плодотворный для обеих стран». Он заверил, что «Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества».

«Турецкое государство одним из первых признало независимость Кыргызстана и высокий уровень дружеских отношений сохраняется на протяжении 30 лет. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю благодарность Турции за ее неоценимую поддержку, материальную, экономическую, моральную и гуманитарную помощь в развитии экономики Кыргызстана и обеспечении стабильности страны», — поблагодарил Жапаров.

Он также напомнил, что Бишкек «уделяет пристальное внимание происходящему в братской Турции».

«Мы приветствуем успехи и достижения в экономической сфере и на международной арене. Ценим растущий авторитет Турции в глазах мирового сообщества», — резюмировал Жапаров.