Президент Кыргызстана Садыр Жапаров находится в Турции с первым государственным визитом. Трехдневный визит приобрел неоднозначную окраску, так как проходил на фоне бесследного исчезновения Орхана Инанды, президента образовательной сети «Сапат».
Уроженец Турции Инанды имел кыргызское гражданство, однако расследование его похищения практически не двинулось с места. Общественность уже десять дней выходит на митинги с требованием найти мужчину или озвучить какие-то результаты поисков.
Правозащитники же из Human Rights Watch не исключают, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.
«Клооп» подвел итоги визита.
Встреча тет-а-тет и Инанды
После прибытия в Турцию Жапарова президенты провели переговоры в формате тет-а-тет. Версии же о том, что обсуждали наедине два президента, разнятся. Турецкое государственное информагентство «Анадолу» 9 июня опубликовало подробности личного разговора Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Цитируя слова Эрдогана, издание сообщает, что он отметил важность Анкары и Бишкека в борьбе против организации ФЕТО*, которая считается в Турции террористической.
«Мы сошлись во мнении, что ФЕТО представляет угрозу национальной безопасности обеих стран» — передает заявление Эрдогана издание.
Заявление Эрдогана прозвучало на фоне продолжающегося розыска Орхана Инанды — президента образовательной сети «Сапат»*, которого похитили 31 мая и о чьей судьбе до сих пор ничего не известно. Инанды — гражданин Кыргызстана уже много лет.
*Раньше школы «Сапат» назывались «Себат», однако однако в 2017 году власти решили изменить название на «Сапат». Тогда в список учредителей вошло правительство Кыргызстана — сейчас минобразования владеет 30% акций. Турецкие власти считают, что основателем этих учебных заведений является проповедник Фетхуллах Гюлен — его организацию ФЕТО и учреждения в Турции считают террористическими. Самого Гюлена обвинили в попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года. В Кыргызстане движение гюленистов в список экстремистских и запрещенных организаций не входит.
По информации же пресс-службы Жапарова, президенты обсудили наедине «текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого двустороннего и многостороннего сотрудничества, актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной сферах».
Кроме того, они поговорили о сотрудничестве в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и реализации прежних договоренностей между Бишкеком и Анкарой.
Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев рассказал позже ИА Sputnik Кыргызстан, что вопрос о пропавшем кыргызстанце Орхане Инанды все-таки между президентами поднимался.
Султанбаев сообщил, что Жапаров спрашивал у своего коллеги, знает ли он что-то о пропавшем Инанды.
«Реджеп Тайип Эрдоган ответил, что не знает его, что у него нет никакой информации и что ничего не хочет слышать о сторонниках ФЕТО», — отметил чиновник.
Оружие, киберпреступность и «Манас»
После президенты приняли участие в работе 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.
По информации пресс-службы главы государства, Садыр Жапаров на нем подчеркнул, что «дружба между Кыргызстаном и Турцией выходит на новый уровень». В числе ключевых направлений двустороннего сотрудничества он выделил «партнерство в военной сфере и безопасности».
«В этом направлении он подтвердил решимость бороться с киберпреступностью, контрабандой, торговлей наркотиками, оружием и людьми, нелегальной миграцией и терроризмом, а также транснациональной организованной преступностью, которые создают новые угрозы международному сообществу и безопасности», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, Жапаров отметил необходимость роста «совместных усилий по укреплению обороноспособности» и региональной безопасности в Центральной Азии.
Он считает важным оказание «регулярной военно-технической помощи Кыргызстану» для модернизации материально-технической базы, и сотрудничество по линии безопасности в рамках региональных и международных объединений.
Касаясь остальных векторов кыргызско-турецкого партнерства, Жапаров рассказал о кыргызско-турецком бизнес-форуме, который пройдет 8 и 9 июля в Чолпон-Ате. По его словам, сотрудничество с Турцией «необходимо активизировать, доведя товарооборот между двумя странами до 1 млрд».
Он озвучил укрепление «торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества» как приоритетное направление и «подчеркнул готовность в создании благоприятной среды для турецких инвесторов* и предоставлении льгот в соответствии с законодательством Кыргызстана».
*При этом осталась неизвестной судьба меморандума между ОАО «МАМ» и турецкой «Gata Havayollari ve Tasimacilik» на $50 млн, который подписали в 2018 году во время визита Эрдогана в Бишкек. Ранее «Gata Havayollari ve Tasimacilik» заявляла о готовности уйти из страны из-за «необоснованных обвинений» в коррупции и иных нарушениях законодательства КР.
Также Жапаров озвучил и ряд других направлений сотрудничества, которые Кыргызстан считает важными:
- переговоры между организациями гражданской авиации о возможности полетов между странами надо продолжить;
- турецкие авиалинии смогут использовать международный аэропорт «Манас» как транспортно-логистический центр в Азии, кыргызская сторона намерена гарантировать «льготный режим при реализации этого проекта»;
- гражданам двух стран надо облегчить трудоустройство;
- к 30-летию кыргызско-турецких дипломатических отношений необходимо проведение Дней кыргызской и турецкой культур в 2021–2022 годах.
Кроме того Жапаров «особо отметил плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией в сфере образования и науки» и «совместные проекты, которые обеспечивают обе страны высококлассными специалистами по мировым стандартам».
«На протяжении тридцати лет Кыргызстан и Турция твердо придерживаются общих взглядов и ценностей по актуальным вопросам международной повестки дня. Уверяю, что Кыргызстан всегда будет поддерживать прочные международные дипломатические отношения и бережно хранить дружеские и братские отношения с Турцией», — заключил кыргызский президент.
Что подписали?
Кыргызстан и Турция на уровне правительств подписали ряд документов, которые облегчат двустороннее сотрудничество. Это:
- соглашение в области защиты и карантина растений;
- меморандум в области авторского права и смежных прав;
- соглашение о сотрудничестве в области культуры;
- соглашение об учреждении и функционировании культурных центров;
- меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области молодежной политики между кыргызским Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и турецким Министерством культуры и туризма Турецкой Республики;
- меморандум о сотрудничестве в протокольной сфере между двумя МИД;
- совместное заявление по итогам 5-го заседания Высшего совета стратегического сотрудничества;
- протокол об утверждении межведомственного плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта от 2018 года.
На брифинге для СМИ Садыр Жапаров охарактеризовал свой визит как «плодотворный для обеих стран». Он заверил, что «Кыргызстан готов к новым шагам, направленным на развитие кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества».
«Турецкое государство одним из первых признало независимость Кыргызстана и высокий уровень дружеских отношений сохраняется на протяжении 30 лет. От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю благодарность Турции за ее неоценимую поддержку, материальную, экономическую, моральную и гуманитарную помощь в развитии экономики Кыргызстана и обеспечении стабильности страны», — поблагодарил Жапаров.
Он также напомнил, что Бишкек «уделяет пристальное внимание происходящему в братской Турции».
«Мы приветствуем успехи и достижения в экономической сфере и на международной арене. Ценим растущий авторитет Турции в глазах мирового сообщества», — резюмировал Жапаров.