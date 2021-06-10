Генеральная прокуратура сообщила, что в случае если экс-президент Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинс попытается покинуть Кыргызстан, его задержат. Об этом в надзорном органе сообщили изданию «Азаттык».

В прокуратуре отметили, что Качинса при попытке пересечь границу могут задержать сотрудники ГКНБ.

О том, что Качинс оставил свою должность президента АУЦА и планирует покинуть страну, стало известно 7 июня. Тогда он сообщил, что хочет проводить время со своей семьей.

Кроме этого, Качинс добавил, что его «неожиданное и странное юридическое затруднение» принудило его покинуть пост.

В конце апреля 2021 года Качинса вызвали на допрос в МВД по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

По данным МВД, 11 марта 2021 года на таможне задержали посылку из Дубаи по адресу АУЦА на имя Эндрю Качинса. В ходе следствия, по данным МВД, в составе этих таблеток и капсул обнаружили психотропное вещество. После этого спецслужбы обыскали дом и автомашину Качинса.

9 июня в МВД сообщили, что досудебное производство по Качинсу завершено и передано в Первомайский суд Бишкека. Однако в пресс-службе суде сообщили журналисту «Клоопа», что дело к ним пока не поступало.