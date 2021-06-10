Экс-депутат Исхак Масалиев заявил, что заразился COVID-19. На своей страничке в фейсбуке он раскритиковал систему диагностики коронавируса и борьбу с пандемией в стране.

«Я 7 дней нахожусь в изоляции. Как ни берегся, но поймал этот чёртов вирус. Всё нормально, осложнений нет. Но вот процедура проверки (сдача анализов) показала несостоятельность системы диагностики и борьбы с пандемией в республике», — сказал он.

По его словам, в Кыргызстане высокая стоимость сдачи анализов на выявление COVID-19. Он отметил, что весь комплекс исследований на коронавирус ему обошёлся в 15 тысяч сомов.

«Бесплатно диагностику делают лишь тогда, когда вирус начал разрушать организм и человеку становится плохо. Необходимо внедрить всеобщую обязательную диагностику — либо бесплатно, либо по минимальным ценам. Я уверен, что статистика минздрава не отражает реальную картину. А от этой заразы к сожалению умирают люди, запустив болезнь», — отметил Масалиев.

Экс-депутата также смутило то, что в системе здравоохранения не считается обязательным диагностика контактных лиц.

«Я лично попросил и только тогда прибыла бригада медиков (им огромное спасибо), взяла анализы близких. Платить за анализы 7 человек дополнительно даже мне трудно», — сказал бывший чиновник.

Масалиев считает, что «вместо публичных шоу»*, министру здравоохранения следует требовать выделения дополнительных средств из бюджета «на реальную борьбу с вирусом».

*Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире выпил настойку из ядовитого иссык-кульского корня — аконита.Так он хотел доказать якобы её безвредность.

Министр вместе с президентом Садыром Жапаровым активно пропагандируют аконит для лечения COVID-19. Так, Жапаров в своих социальных сетях заявлял, что с помощью иссык-кульского корня местные врачи могут «за день-два на начальной стадии» вылечить COVID-19. А Бейшеналиев заявлял, что ведомство дает настойку иссык-кульского корня не только больным COVID-19, но и онкобольным на четвертой стадии (неизлечимым).

Депутаты парламента на заседании раскритиковали Бейшеналиева и предложили ему уйти в отставку.

«Мы стали посмешищем. У нас что, врачей нет? Наши государственные СМИ также пропагандируют иссык-кульский корень. Всемирные ученые не могут найти лечение, а мы нашли. Это просто издевательство. Если пациенту полегчает, то скажут, что вылечился от иссык-кульского корня. А если умрет, то скажут, что от коронавируса. За это никто не будет отвечать, это большой риск. Мы должны предложить премьер-министру снять с должности такого министра, вместо него должен прийти компетентный министр. Необходимо ему выразить недоверие», – сказал депутат Жанар Акаев.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

«Конечно, 99% людей вылечатся от COVID-19, но чего это стоит им и их родным? В конце концов мы все с вами формируем бюджет и он предназначен для нас, как и сама власть. Для нас, а не мы для них. […] Пройдите вакцинацию, будьте осторожнее», — заключил экс-депутат.

На 10 июня в Кыргызстане известно о 108 667 случаях заражения COVID-19. Вылечились за время пандемии 101 715 пациентов, а умерли 1 869.