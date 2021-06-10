В Октябрьской районном суде Бишкека 10 июня прошло очередное заседание по иску Госрегистрационной службы (ГРС) к писательнице Алтын Капаловой, чтобы отменить матчество, которое она дала своим детям.

Однако суд в очередной раз объявил перерыв до 1 июля 2021 года. До этого заседания суда также переносили несколько раз.

Адвокатесса писательницы Евгения Крапивина сообщила журналисту «Клоопа» , что суд заслушал мнение сторон и обязал сотрудников ГРС предоставить необходимые документы и уточнить свои исковые требования.

«Судя по иску, ГРС хотят лишить детей не только матчества, но и фамилии с именем», — пояснила Крапивина.

Сама Капалова журналисту «Клоопа» рассказала, что в этом деле никак не учитываются интересы детей.

«Лишение родительских прав уже было, суд уже принял это решение и после этого я по закону могу менять фамилию. Но иск ГРС говорит аннулировать даже фамилию. Мы проделали огромную работу, чтобы они носили мою фамилию», — сказала писательница.

Дело о матчестве

Судебные разбирательстве по делу Алтын Капаловой тянутся еще с февраля 2021 года.

В исковом заявлении говорилось, что поводом для иска стала служебная записка из организационного-коммуникационного отдела ГРС в Департамент. В ней указали на публикацию Капаловой на фейсбуке от 19 января, где она написала, что дала своим детям матчество и свою фамилию.

«В связи с данной публикацией в ГРС стали поступать запросы относительно законности присвоения отчества детям по имени матери», — написано в иске.

Проверка показала, что процедуру по смене фамилии и отчества провели 30 декабря 2020 года. По данным ГРС, причиной для этого Капалова указала «желание дать нейтральное отчество», так как отцы двух ее старших детей были лишены судом родительских прав.

При этом, специалистка ГРС, которая оформила документы, письменно разъяснила, что Капалова просила присвоить детям отчество по имени своего сожителя, которого зовут «Алтын».

Департамент ГРС заявил, что таким образом нарушена часть 1 статьи 30 закона «Об актах гражданского состояния». В ней указано, что перемена отчества осуществляется по именам отца, усыновителя, отчима, дедушки по линии отца и матери.