Житель Сузакского района Джалал-Абадской области взял вторую жену и провел свадьбу с участием детей от первого брака и первой жены. Сузакский РОВД начал досудебное производство по статье «Многоженство».

Что произошло?

В начале июня в социальных сетях распространилось видео с названием — «”Я желаю счастья сестре, а не сопернице”. В Сузаке жена взяла мужу вторую жену».

Видео было снято в одном из ресторанов. Оно начинается со слов пожелания счастья от первой жены в адрес мужа.

«Я желаю счастья сестре, а не сопернице. Будем радоваться всегда вместе. Будьте счастливы!» — говорит женщина.

Также на видео можно увидеть, как двое детей подростков, девочка и мальчик поздравляют отца со словами — будьте счастливы с обеими нашими матерями.

Один из гостей поблагодарил первую жену мужчины, сказав, что на такое могут пойти только щедрые люди, и выразил надежду, что она сдержит свое обещание.

«Я преклоняюсь перед этой женщиной. Таких людей, как вы очень мало. На Дильшоде аке {старшем брате} как началось, так и закончилось наверное, супер, нет слов! Вашу семью все хвалят. В этом достижении вклад Дильфузы неоценим. Ведь щедрые люди держат слово до конца, ведь так? На вас большие надежды» — сказал он.

После можно увидеть мужчину, который входит в ресторан под аплодисменты со второй женой. И тамада начинает празднование, с пожеланиями долгой совместной жизни.

«На сегодняшнем вечере особенно рад, счастлив на Дильшод ага {старший брат}. Ведь сегодняшний вечер напоминает молодость. Поэтому друзья ради хорошего настроения молодоженов еще раз поаплодируем» — сказал тамада.

Во время мероприятия мужчина танцует с обеими женами — участники свадьбы аплодируют и прикрепляют деньги к их одежде.

Милиция начала расследование

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Шеркул Турганбаев сообщил, что данный факт зарегистрирован 10 июня по статье «Многоженство».

По словам Турганбаева, мужчина проживает с обеими женами, но в разных домах. И пообещал, что в результате следственных мероприятий будут предприняты соответствующие меры.

В Кыргызстане запрещено многоженство. Ранее Уголовный кодекс предусматривал до двух лет лишения свободы за многоженство. Однако, когда в 2017 году была внесена поправка, эта статья была декриминализована, и теперь наказание заменено штрафом в размере 1000 сомов или общественными работами.