Генпрокуратура провела проверку в Центральном казначействе и Налоговой службе и выявила, что сотрудники учреждений «искусственно увеличили» показатели доходной части бюджета.

Для этого с Единого депозитного счета правоохранительных органов на счет налоговой службы незаконно перечислили почти полмиллиарда сомов.

«Установлено, что 31 декабря 2019 года ответственные должностные лица вышеназванных государственных органов по предварительному сговору, в целях представления перед Правительством Кыргызской Республики мнимого благополучия и результативности своей работы, искусственно увеличили показатели доходной части бюджета на 100%, путем незаконного перечисления денежных средств с Единого депозитного счета правоохранительных органов на счет налоговой службы в сумме 491 877 823 сомов, которые не являлись налоговыми отчислениями», — сообщила генпрокуратура.

Это значит, что правительство представило парламенту ложный отчет налоговой службы о стопроцентном исполнении доходной части бюджета.

Генпрокуратура начала досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог».