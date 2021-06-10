YouTube-блогер Александр Ким, освещающий проблемы мигрантов, опубликовал видео из Хамовнического суда Москвы, куда 9 июня привезли кыргызстанку Махбурат Эмилбаеву. Правозащитница Валентина Чупик сообщила, что Эмилбаеву вечером 8 июня похитили сотрудники полиции, незаконно ее задержали — среди них был Иван Казаков, напавший на кыргызстанку 2 июня.

На видео Александра Кима видно, что сотрудницы полиции отказываются возвращать сумку Эмилбаевой, в которой находятся ее документы. Об этом же сообщала и Валентина Чупик. По ее словам, полицейские ОМВД района Хамовники попросту схватили сумку кыргызстанки со скамейки.

Посольство Кыргызстана в России сообщило «Клоопу», что направило запрос в ОМВД района Хамовники для выяснения обстоятельств задержания Эмилбаевой. «Клооп» сообщил посольству о ее задержании накануне, 9 июня, примерно в тот же промежуток времени с правозащитницей Валентиной Чупик связался юрист кыргызской дипмиссии.

Но по словам Чупик, вместо защиты интересов Эмилбаевой юрист пугал правозащитницу, обвиняя в распространении фейков. Чупик опубликовала аудиозапись беседы с юристом, как доказательство.

Также на сайте кыргызской дипмиссии 9 июня появилась заметка о задержании Эмилбаевой — но говорилось в нем о причинах задержания 2 июня. Задержания, которое правозащитница называет нападением, в котором кыргызстанку таскали за волосы, держали в «обезъяннике» и оштрафовали, хотя с ее документами все было в порядке. Эмилбаева написала заявление по фактам «незаконного задержания, превышения служебных полномочий с использованием насилия, фальсификации материалов административного дела».