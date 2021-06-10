Юрист Нурбек Токтакунов прокомментировал дело о похищении Айзады Канатбековой — ее похитили 5 апреля, а 7 было найдено ее тело со следами изнасилования и удушения. Один из ее похитителей — Замирбек Тенизбаев — преследовавший ее долгое время, также был найден мертвым. По информации милиции, он убил девушку и после убил себя.

«Завтра, 11 июня, в 9 часов в Первомайском суде должно начаться рассмотрение уголовного дела по похищению Айзады. На скамье подсудимых пятеро преступников.

Накануне процесса поделюсь с вами юридической проблемой, которая возникла передо мной, как перед защитником мамы Айзады», — сообщил он.

По словам Токтакунова, одна из задач судьи — определение суммы компенсации за моральный вред, которую подсудимые должны выплатить матери убитой девушки.

«Уголовный кодексом в статье 99 установлена максимальная сумма моральной компенсации в размере 100 тысяч сомов.

Если вы стукнете сзади дорогую люксовую машину, её починка обойдется вам примерно в эту сумму. То есть по нашему законом человеческая жизнь стоит примерно, как бампер машины С класса?» — говорит Токтакунов.

Он рассказал, что по делу Бурулай Турдалы кызы — девушки, которую похититель убил прямо в отделении милиции — сотрудники милиции заплатили по 260 тысяч сомов штрафа в доход государства, а на моральную компенсацию семье убитой заплатили 100 тысяч сомов.

«Конечно, впоследствии, получив определенную компенсацию, на основании приговора мы можем подать самостоятельный гражданский иск. Но есть большая вероятность того, что суд откажет в иске, ссылаясь на то, что по уголовному делу уже взыскана моральная компенсация

Разработчики действующего Уголовного Кодекса посоветовали мне вообще не просить по уголовному делу моральной компенсации, чтобы гражданский суд не мог сослаться на взыскание морального вреда по уголовному делу. Но это тоже не надежный способ, я слишком хорошо знаю на какие юридические выкрутасы способны наши судьи.

Они могут показать нам статью 99 Уголовного кодекса и сказать, что компенсация за моральный вред, причиенный преступлением, определяется в ходе уголовного судопроизводства. И вообще отказать в принятии иска.», — говорит юрист и просит разработчиков Уголовного кодекса подсказать ему выход.

Дело об убийстве и похищении Айзады

Айзада Канатбекова была похищена утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Однако поиски затягивались, а 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

«Расследование показало изнасилование. Айзада оказывала сопротивление. Об этом свидетельствует экспертиза, отметившая характерные ссадины и кровоподтеки на ее лице и ногах», — сказал адвокат.

8 апреля сотни недовольных бездействием милиции человек вышли на митинги в Бишкеке и Оше. Демонстранты потребовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

К концу 8 апреля были задержаны четыре подозреваемых в похищении девушки. Их водворили в СИЗО-1 до 7 июня.

Прокуратура также сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения Канатбековой. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Кроме того, изображения с места преступления тел убитой девушки и ее похитителя, который покончил с собой, оказались в интернете.

Позже в ГУВД Чуйской области сообщили, что за утечку фотографий объявлены выговоры двоим сотрудникам ОВД Аламудунского района, еще одному вынесли предупреждение. Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Еще одно связанное с гибелью Айзады уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.