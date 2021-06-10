ГКНБ сообщил, что 8 июня был задержан старший лейтенант милиции Кара-Суйского РОВД Ошской области. Его доставили в СИЗО ГКНБ в Оше.

По информации спецслужб, следователь вымогал 20 тысяч сомов в качестве поощрения. Он обещал помочь «прекратить» досудебное производство по делу о попытке изнасилования.

Сотрудники ГКНБ задержали сотрудника милиции во время получения взятки.

Ранее в Араванском районе Ошской области был задержан судмедэксперт, который требовал у местного жителя 3000 сомов. В результате он должен был выдать заключение об изнасиловании несовершеннолетней дочери мужчины.

Момент когда пострадавшие передавали наличные через знакомого судмедэксперта засняли на видео сотрудники милиции.

После милиционеры задержали и сотрудника медэкспертизы, и его знакомого через, которого передавались деньги. МВД тогда сообщило, что сотрудник медицинской экспертизы и ранее привлекался к ответственности за противозаконные действия.