Пресс-служба «Кыргыз темир жолу» сообщила, что с 18 июня начнёт курсировать поезд по направлению Бишкек — Балыкчы. Выезды будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд из Бишкека в Балыкчы ежегодно открывает туристический сезон в середине июня и завершает поездки в сентябре. Из-за пандемии коронавируса, в 2020 году власти прекратили железнодорожное сообщение между городами.

«В целях соблюдения противоковидных ограничений, посадка и проезд пассажиров будет допускаться только в масках и желательно в перчатках. Передвижение пассажиров между вагонами в составе поезда будет запрещено», — сообщили в «Кыргыз темир жолу».

На 10 июня в Кыргызстане известно о 108 667 случаях заражения COVID-19. Вылечились за время пандемии 101 715 пациентов, а умерли 1 869.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.