Самат Курманкулов. Архивное фото

Главе Чуйского ГУВД Самату Курманкулову 9 июня выдали погоны генерал-майора. Само звание он получил 5 марта от президента Садыра Жапарова.

Погоны милиционеру вручили секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Они спросили о состоянии Курманкулова и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее Курманкулов был награжден медалью «Эрдик» — награду тогда вручил экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

7 августа 2019 года Курманкулов получил удар камнем по голове во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. После этого он получал лечение в БНИЦТиО, впал в кому и находился на искусственной вентиляции легких.



Курманкулова пришлось перевезти в клинику им.Бурденко в Москве. В клинике ему провели операцию на голове, после чего он вернулся в Кыргызстан в апреле 2020 года.

Штурм дома Атамбаева

Власти захватили дом штурмом 7-8 августа после того, как Атамбаев трижды не явился на допрос по поводу незаконного освобождения кримавторитета Азиза Батукаева. Во время обстрела погиб офицер спецназа, около 170 человек получили ранения.

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Атамбаева должны были допросить в качестве свидетеля, но после его задержания его статус изменился на статус обвиняемого. После ареста Атамбаев был обвинен в «организации массовых беспорядков», «похищении людей», «убийстве» и «посягательстве на жизнь людей» во время событий в селе Кой-Таш при штурме его дома спецназом ГКНБ..

Также известно, что Атамбаев проходит делу о реконструкции ТЭЦ Бишкека, строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Его адвокат Замир Жоошев не раз заявлял о том, что суд должен отпустить Атамбаева из колонии, где его сейчас содержат, так как дело по Батукаеву отправили на пересмотр.

По словам юриста, по другим уголовным делам, где Атамбаев проходит фигурантом, суд не применял никаких решений о мере пресечения и поэтому Атамбаева должны были выпустить из колонии.



