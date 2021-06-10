Минздрав сообщил, что на 10 июня в Кыргызстане скончались пять человек с ранее выявленным COVID-19.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 869 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.
Также за сутки выявили 494 новых случая заражения коронавирусом.
- Бишкеке — 224;
- Ош — 80;
- Чуйская область — 73;
- Ошская область — 47;
- Джалал-Абадская область — 27;
- Иссык-Кульская область — 22;
- Баткенская область — 10;
- Нарынская область — 6;
- Таласская область — 5.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 108 667 случаев заражения COVID-19.
С выздоровлением из больниц за сутки выписали 351 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 101 715 пациентов.
Среди медиков выявили 19 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 814 медработников. При этом, с выздоровлением выписали 4 654 медика.