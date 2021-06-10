Минздрав сообщил, что на 10 июня в Кыргызстане скончались пять человек с ранее выявленным COVID-19.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 869 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Также за сутки выявили 494 новых случая заражения коронавирусом.

  • Бишкеке — 224;
  • Ош — 80;
  • Чуйская область — 73;
  • Ошская область — 47;
  • Джалал-Абадская область — 27;
  • Иссык-Кульская область — 22;
  • Баткенская область — 10;
  • Нарынская область — 6;
  • Таласская область — 5.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 108 667 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 351 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 101 715 пациентов.

Среди медиков выявили 19 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 814 медработников. При этом, с выздоровлением выписали 4 654 медика.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА