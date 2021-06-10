Минздрав сообщил, что на 10 июня в Кыргызстане скончались пять человек с ранее выявленным COVID-19.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 869 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Также за сутки выявили 494 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкеке — 224;

Ош — 80;

Чуйская область — 73;

Ошская область — 47;

Джалал-Абадская область — 27;

Иссык-Кульская область — 22;

Баткенская область — 10;

Нарынская область — 6;

Таласская область — 5.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 108 667 случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 351 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 101 715 пациентов.

Среди медиков выявили 19 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 814 медработников. При этом, с выздоровлением выписали 4 654 медика.