10 июня в Таласе, Узгене и Караколе прошли выборы мэров.
Так, в Таласе главой города был избран Аскар Шабданов. В 2020 году он баллотировался в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых, и работал замдиректором Таласского филиала «Демир банка».
В 2016 году он был избран депутатом в местный кенеш от партии «Республика — Ата-Журт».
До Аскарова должность мэра Таласа занимал Айдар Жусупбеков.
Мэром Узгена избрали депутата парламента от партии СДПК Нодирбека Каримова. До него главой города был Мухтаржан Халматов.
А в Караколе главой города избрали бывшего главу местного муниципального предприятия «Зеленстрой» и и.о. мэра Эрмата Джумаева.
Он стал исполнять обязанности мэра в ноябре 2020 года. Распоряжение тогда подписал Садыр Жапаров, который исполнял обязанности президента.
Ранее мэром города был Адыл Каниметов, который покинул свой пост после политический событий в октябре.
Соавтор: Нурсултан Усенов.