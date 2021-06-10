10 июня в Таласе, Узгене и Караколе прошли выборы мэров.

Так, в Таласе главой города был избран Аскар Шабданов. В 2020 году он баллотировался в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых, и работал замдиректором Таласского филиала «Демир банка».

Аскар Шабданов. Фото: “Турмуш”.

В 2016 году он был избран депутатом в местный кенеш от партии «Республика — Ата-Журт».

До Аскарова должность мэра Таласа занимал Айдар Жусупбеков.

Мэром Узгена избрали депутата парламента от партии СДПК Нодирбека Каримова. До него главой города был Мухтаржан Халматов.

Нодирбек Каримов.

А в Караколе главой города избрали бывшего главу местного муниципального предприятия «Зеленстрой» и и.о. мэра Эрмата Джумаева.

Эрмат Джумаев. Фото: Мэрия Каракола.

Он стал исполнять обязанности мэра в ноябре 2020 года. Распоряжение тогда подписал Садыр Жапаров, который исполнял обязанности президента.

Ранее мэром города был Адыл Каниметов, который покинул свой пост после политический событий в октябре.

Соавтор: Нурсултан Усенов.