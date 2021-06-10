Вице-спикер Аида Касымалиева на заседании парламента 10 июня заявила, что задержание ее коллег депутатов по делу «Кумтора» незаконно.

В качестве аргумента Касымалиева привела то, что депутатов не могли задержать согласно новой Конституции, принятой 5 мая.

«В новой Конституции неприкосновенность депутатов еще больше усилена. Если его [депутата] не поймали с поличным, его можно задержать только тогда, когда за задержание проголосуют большинство депутатов», — пояснила вице-спикер.

Она также отметила, что Жогорку Кенеш уже направил задание в соответствующие комитеты и призвала парламент как законодателей озвучить свою позицию по задержаниям.

«Генпрокуратура говорит, что задержания происходят на основе старых законов и старых кодексов. Новые кодексы* должны вступить в силу на предстоящей неделе, поэтому мы должны все это учитывать, задержание или содержание в СИЗО — незаконно», — добавила она.

*Генеральная прокуратура ранее разработала изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс о проступках. Сейчас эти изменения находятся на стадии общественного обсуждения и в парламент на голосование они не поступали.

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ГКНБ задержал ряд бывших и нынешних политиков и высокопоставленных чиновников по делу «Кумтора». Большая часть задержанных подозревается в коррупции.

Задержание политиков

Среди задержанных два экс-премьер-министра Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме этого, в СИЗО ГКНБ под стражей находятся ряд депутатов:

Исхак Пирматов;

Асылбек Жээнбеков;

Торобай Зулпукаров;

Талантбек Узакбаев.

Алмазбек Баатырбеков

Также, вечером 9 июня в список задержанных попал бывший глава аппарата президента при Алмазбеке Атамбаеве Данияр Нарымбаев.

Под подпиской о невыезде также находится глава «Кыргызпатента» Динара Молдошева. Ее не стали задерживать, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор 21 мая.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Компании «Камеко» и Centerra Gold Inc. занимались разработкой рудника Кумтор у ледников Давыдова и Лысый. Однако позже «Камеко» вышла из соглашения и Centerra Gold Inc продолжила разработку в одиночку.

За последний месяц золотое месторождение Кумтор и скандал вокруг него находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Днем ранее, 6 мая, депутаты парламента в трех чтениях приняли закон, позволяющий ввести внешнее управление в любой из компаний.

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12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».