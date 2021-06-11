Айсулуу Тыныбекова. Фото: United World Wrestling.

Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова стала победительницей международного турнира по вольной борьбе Poland Open-2021 в Польше. Об этом сообщается на сайте международной федерации греко-римской, вольной и женской борьбы (UWW).

Тыныбекова выступала 10 июня в весовой категории до 62 кг.

В решающей схватке ее соперницей стала Анна Паула Годинез Гонзалез из Канады. Тыныбекова победила со счетом 7:1 и стала победительницей турнира.

Айсулуу Тыныбекова — чемпионка мира по борьбе. В начале декабря была признана лучшей среди звезд женской борьбы на сайте United World Wrestling.

Тыныбекова дважды участвовала на Олимпийский играх, но не получила медали. Ей предстоит выступить и на грядущих Олимпийских играх.

Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в сентябре 2019 года. Ранее она уже возглавила список UWW лучших борчих в мире. В начале 2020 года Тыныбекова выиграла золото на международном турнире в Италии.