Знаменитые баннеры магазина одежды «Светоч», расположенные в центре Бишкека на улице Киевской, временно сняли. В интервью «Клоопу» владелица магазина Светлана Казакова сообщила, что такое решение было принято из-за финансовых трудностей.

«Понимаете, у меня сейчас имеются определенные финансовые трудности, и поэтому мне пришлось временно сдать в аренду свои баннеры. Мы постараемся вернуть их примерно через полтора месяца», — сказал она.

Сейчас на месте баннеров «Светоча» висит реклама страховой компании Jubilee Kyrgyzstan (“Джубили Кыргызстан”).

Фото: Нурсултан Усенов / “Клооп”. Фото: Нурсултан Усенов / “Клооп”.

В социальных сетях 11 июня пользователи бурно обсуждали смену рекламных щитов и требовали вернуть прежний.

Надо срочно сформировать комитет по защите баннера "Светоч" — Ernis Temirkan (@etemirkan) June 11, 2021

Свободу баннеру "Светоч"! — Ernis Temirkan (@etemirkan) June 11, 2021

Председательница правления страховой компании Валерия Хегай на своей странице в фейсбуке прокомментировала замену баннеров.

«Мы пытались оставить фото владельцев “Светоча”, но качество фото не позволяло его форматировать, хотя печатали баннер в одной и той же компании. Благодарим Светлану Борисовну и ее супруга за доверие.

По договорённости, баннер был арендован нами для проведения рекламной акции и в скором времени баннер “Светоча” вернётся», — сказала она.

Рекламные щиты магазина «Светоч», на котором изображена фотография владельцев магазина, были установлены ещё в 1995 году. В социальных сетях пользователи довольно часто выкладывают фотографии баннеров и даже делают мемы.

Над материалом работал Нурсултан Усенов.