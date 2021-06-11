Тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин на пресс-конференции 10 июня сообщил, что в матче против сборной Мьянмы 11 июня на ворота встанет полевой игрок.

Это уже второй матч, когда сборная Кыргызстана сыграет без вратарей из основного состава. На этот раз в качества вратаря сборной будет нападающий Эрнис Батырканов.

«Постараемся выиграть матч. Естественно, все недовольны происходящим, потому что никакой логики или поступательных действий в этом нет, идет ситуация двойных стандартов», — сказал Крестинин.

Ранее в первом матче Кыргызстана против Монголии на воротах стоял защитник Айзар Акматов. Такое решение в сборной приняли, так как основных вратарей не допустили до игры из-за подозрений на COVID-19.

Тогда сборная Кыргызстана проиграла Монголии со счетом 0:1.

Из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, все заключительные матчи группы F проходят в японском городе Осака, и у сборной Кыргызстана не было возможности экстренно дополнить состав.

Матч сборной Кыргызстана против Мьянмы проведет на стадионе «Нагаи» в японском городе Осака.