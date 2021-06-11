Бывший член совета директоров Centerra Gold Inc. Эдуард Кубатов опроверг заявления СМИ о том, что его вызвали на допрос в ГКНБ по делу Кумтора. Об этом он заявил в интервью «Азаттыку».

По его словам, в ГКНБ его пригласили на консультационную встречу.

«Мы говорили обо всем, что касается совета директоров, деятельности “Центерры”. Это не уголовное дело, не допрос, это была консультационная встреча, на которой я просто объяснял всю ситуацию вокруг “Центерры”», — сказал Кубатов.

Эдуард Кубатов — бывший член совета директоров «Центерра Голд Компани» и почетный консул Индонезии в Кыргызстане. Ранее работал в ГКНБ.

В золотодобывающей сфере Кубатов работает ещё с 2007 года. Тогда он занимал посты генсоветника президента и председателя совета директоров компании Kazakh Gold Group.

Позже он стал гендиректором ЗАО «Талас Голд Майнинг Компани».

В 2011 году возглавил Polyus Gold Kyrzystan — дочернюю компанию золотодобывающей группы российского бизнесмена, миллиардера Михаила Прохорова, Polyus Gold Int.

Компания занималась добычей золота в месторождении Джеруй.

Дело Кумтора

ГКНБ допросил и задержал ряд бывших и нынешних политиков и высокопоставленных чиновников по делу «Кумтора». Большая часть задержанных подозревается в коррупции.

Среди задержанных два экс-премьер-министра Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме этого, в СИЗО ГКНБ под стражей находятся ряд депутатов:

Исхак Пирматов;

Асылбек Жээнбеков;

Торобай Зулпукаров;

Талантбек Узакбаев.

Алмазбек Баатырбеков

Также, вечером 9 июня в список задержанных попал бывший глава аппарата президента при Алмазбеке Атамбаеве Данияр Нарымбаев.

Под подпиской о невыезде также находится глава «Кыргызпатента» Динара Молдошева. Ее не стали задерживать, так как у нее есть несовершеннолетние дети.

Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров по разработке рудника Кумтор 21 мая.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc.»

«В целях незаконного получения материальных и других благ они заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор», — сказали в Генпрокуратуре.

Компании «Камеко» и Centerra Gold Inc. занимались разработкой рудника Кумтор у ледников Давыдова и Лысый. Однако позже «Камеко» вышла из соглашения и Centerra Gold Inc продолжила разработку в одиночку.

За последний месяц золотое месторождение Кумтор и скандал вокруг него находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. 7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

Днем ранее, 6 мая, депутаты парламента в трех чтениях приняли закон, позволяющий ввести внешнее управление в любой из компаний.

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12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».