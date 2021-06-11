Сборная Кыргызстана по футболу не оставила шансов соперникам из Мьянмы в предпоследнем матче второй стадии отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года.

Несмотря на крупную победу со счётом 8:1, Кыргызстану всё же будет очень нелегко пройти в следующую стадию отбора на Чемпионат мира.

У главных соперников за второе место в группе, сборной Таджикистана, столько же очков и столько же сыгранных матчей. Однако в последнем туре, который пройдёт 15 июня, таджикам предстоит игра против аутсайдеров из Мьянмы, в то время как Кыргызстан сыграет с лидерами группы, сборной Японии.

В случае равенства очков второе место в группе с большей вероятностью займёт Кыргызстан — у команды намного лучше разница забитых и пропущенных, чем у соперников из Таджикистана. Но для того, чтобы это равенство случилось, Кыргызстану надо либо обязательно обыгрывать Японию, одну из сильнейших сборных континента, либо надеяться на поражение Таджикистана от Мьянмы.

Новый рекорд по количеству забитых голов

Сборная Кыргызстана по футболу в матче против Мьянмы / фото: Кыргызский футбольный союз

Матч против Мьянмы стал самым результативным для сборной Кыргызстана за всю историю.

Как и предыдущий матч против Монголии, эта игра проходила на пустом стадионе в японском городе Осаке, а часть кыргызских футболистов — включая всех вратарей команды — так и осталась в карантине из-за подозрений на коронавирус. Во второй игре подряд Кыргызстану пришлось ставить на ворота полевого игрока, на этот раз им стал нападающий Эрнист Батырканов.

Игравший роль временного голкипера в предыдущем матче Айзар Акматов вернулся на свою привычную позицию защитника. По иронии судьбы, именно он начал первую голевую атаку сборной Кыргызстана на 21-й минуте — получив от Акматова длинную передачу на левый фланг, Мирлан Мурзаев навесил в штрафную, где Турсунали Рустамов замкнул передачу точным ударом головой.

Через три минуты после этого Мьянма осталась в меньшинстве — Наинг У Ян попал бутсой в лицо Алимардону Шукурову и был сразу же удалён.

Всё это не могло не сказаться на психологическом состоянии кыргызской команды, и в ворота Мьянмы посыпался град голов.

На 29-й минуте Гулжигит Алыкулов удвоил счёт прорывом с левого фланга. На 34-й минуте Фархат Мусабеков сыграл в стенку с Абаем Боколеевым и довёл счёт до разгромного.

На 45-й минуте Шукуров сильным ударом в нижний правый угол принёс своей команде четвёртый мяч, а под занавес первого тайма Мурзаев забил, пожалуй, самый красивый гол матча, замкнув ударом ножницами передачу от Алыкулова.

Во втором тайме Кыргызстан позволил себе более расслабленную игру. Это, впрочем, не помешало Мурзаеву забить ещё один необычный гол и довести счёт до 6:0 дальним ударом на 61-й минуте.

Спустя две минуты Абай Боколеев воспользовался полной дезориентацией защитников Мьянмы и, оставшись один на левом фланге, забил в дальний от себя угол ворот.

Футболистам Мьянмы удалось отквитать один мяч, когда на 69-й минуте вышедший на замену Бо Бо Хлаинг поразил ворота Батырканова, но на 78-й минуте Мурзаев оформил хет-трик, получив пас почти с линии ворот от Эльдара Молдожунусова.

Таким образом, выиграв со счётом 8:1, Кыргызстан побил собственный рекорд по количеству забитых мячей в одном матче — предыдущим рекордом было семь, тоже в ворота Мьянмы.

Турнирное положение в группе F перед последним туром второй стадии отборочного турнира на ЧМ2022:

🇯🇵 Япония — 21 очко, разница забитых/пропущенных: +40 🇰🇬 Кыргызстан — 10 очков, +11 🇹🇯 Таджикистан — 10 очков, −2 🇲🇳 Монголия — 6 очков, −24 🇲🇲 Мьянма — 6 очков, −25

В следующую стадию отборочного турнира в азиатской зоне проходят победители всех восьми групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место в своих группах. В рейтинге команд, занимающих вторые места, Кыргызстан занимает последнее место.

Отборочные игры к чемпионату мира 2022 года совмещены с отборочными играми к чемпионату Азии 2023 года, на которых Кыргызстан уже гарантировал себе прохождение в третью отборочную стадию.