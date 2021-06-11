В селе Сары-Булак Тюпского района Иссык-Кульской области утонули в озере 42-летний мужчина и его 20-летняя дочь. Об этом сообщило управление МЧС Иссык-Кульской области.

По информации ведомства, во время купания в Иссык-Куле по неустановленным причинам девушка начала тонуть. Отец попытался спасти дочку и утонул вместе с ней.

Сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 13:40 дня, на место происшествия выехали четверо спасателей. Однако местные жители достали оба тела на берег из воды еще до приезда сотрудников МЧС.

Ранее в феврале текущего года в селе Арал Таласской области так же утонули мать с ребенком — 4 летний ребенок катался на обледеневшем озере. Лед лопнул и ребенок утонул. Мать ребенка прыгнула в воду, чтобы спасти мальчика, но в результате утонули оба. Тело ребенка нашел отец мальчика, тело женщины нашли 4 сотрудника МЧС.