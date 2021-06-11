Адвокат Нурбек Токтакунов рассказал о показаниях похитителей убитой Айзады Канатбековой — в Первомайской суде Бишкека продолжается судебное заседание по делу о ее похищении.

Только один из похитителей полностью признал вину.

«Большинство признало свою вину частично. Один из них вообще не признал. Вообще не знал, что происходит. Только один признал свою вину полностью. Я думаю, происходит та классическая схема, что один берет все на себя и выгораживает всех остальных. Думаю суд разберется с противоречиями в показаниях», — говорит юрист.

На заседании похитители пытались убедить судью в том, что убитая Айзада Канатбекова и ее убийца, трижды судимый Замирбек Тенизбаев собирались пожениться. При этом известно, что мужчина пресследовал ее, а она хотела покинуть страну, опасаясь его.

«Замирбек Тенизбаев сказал, что встречается с девушкой, что ее родители обо всем знают. Он показал нам совместные фотографии в телефоне», — утверждал похититель Замирбек Раманкулов. Он не признает вины, хотя ранее признавал ее частично. Он говорит, что был в шоковом состоянии.

Раманкулов настаивал, что не знал, что девушку похищают для принуждения к браку, хотя на видео видно, что девушку схватили на пешеходном переходе и силой усадили в машину.

Похититель Орузбек Нурумбетов полностью признал вину, он знал, что участвует в похищении. Но он настаивает, что покончивший с собой после убийства девушки Тенизбаев убеждал его, что уже два года с ней встречается, и что в машине похищенная вела себя спокойно.

«По их показаниям выходит, что они совершенно случайно, в пять утра 5 апреля встречаются на Ошском базаре в столовой, потом все вместе садятся в машину и едут на Медерова, где произошло похищение», — заявил юрист Нурбек Токтакунов, представляющий семью убитой девушки.

Похитители Замирбек Раманкулов и Кубаныч Токон уулу ранее дважды судимы, еще один похититель — Ажикабыл Рысбай уулу — был судим один раз. Признавший вину полностью Орузбек Нурумбетов тоже привлекался к уголовной ответственности, хотя тогда дело против него прекратили.

Замирбек Тенизбаев — преследовавший девушку, а после похитивший, изнасиловавший и убивший ее — был судим трижды в России, после его депортировали. В Кыргызстане в 2019 году на него писали заявление по факту изнасилования — это подтвердили в милиции. Так как Тенизбаев совершил суицид, дело об убийстве Айзады Канатбековой было прекращено.

Посмотрите фильм о матери Айзады — она рассказывает, как велись поиски ее дочери и как преследовал ее трижды судимый Тенизбаев.

Айзаду Канатбекову похители утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.