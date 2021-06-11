В Бишкеке 10 июня в микрорайоне «Аламедин-1» прохожий мужчина и курсанты академии МВД спасли девочку, тонущую в быстротоке канала. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По словам очевидцев, из реки девочку вытащил прохожий мужчина, а остальную помощь оказали трое курсантов Академии МВД и сотрудник милиции.

«С девочкой все хорошо, благо есть такие люди как тот мужчина в черном. Имени героя, к сожалению, мы не узнали, он как примчался так и умчался. В спасательной работе также принимали участие сотрудники УПСМ и рабочие СТО расположенной на пересечении», — написал пользователь инстаграма Адиль Урдинов.

Девочке оказали медицинскую помощь и на данный момент она находится под присмотром врачей.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.