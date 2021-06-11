Фермеры Чуйской области жалуются на аномальную засуху — по их словам, из 100 тыс засеянных гектаров уже высохли 6 тыс.

Несколько дней назад они выходили на митинг к Дому правительства, но услышаны не были. Сегодня они дали брифинг для СМИ и заявили, что за маловодьем может последовать и кризис, и дефицит продуктов.

Что говорят фермеры

По их словам, проблема обеспечения водой актуальна не первый год, но в 2021 году ситуация стала невыносимой.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на 2-3 дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

Он считает, что сейчас надо «жестко брать под контроль каждый литр воды» — на уровне айыл окмоту.

«Если мы не польем кукурузу и свеклу, нам нечем будет покрывать свои затраты, нечем будет кормить скот. Многие фермеры вкладывали деньги, брали кредиты, но сейчас все это может рухнуть», — заключил он.

По словам главы кооператива «Таза Жан Агро» Рысбека Иманалиева, минсельхоз о проблеме предупреждали.

«Мы предвидели эту ситуацию еще осенью. Тогда было очень засушливо. Из-за этого многие крестьяне не смогли осенью вспахать свои земли. Это говорит о том, что все вещи, которые сейчас происходят, можно было предусмотреть. Мы тогда обращались в Минсельхоз, говорили, какая ситуация может сложиться», — рассказал он.

Он добавил, что «искать виновных» сейчас не следует, нужно разработать «системный подход» к проблеме. В частности, фермеры сами должны не только ждать помощи, но и начать бурить скважины и механизировать полив.

«Фермер должен все просчитать. Если он что-то посеял, должен обеспечить и доступ влаги, рассчитать, откуда вода берется, что делать, если будет маловодье», — отметил глава кооператива.

Позиция минсельхоза

В профильном минсельхозе считают, что дело не только в маловодье и в том, что ведомство несвоевременно отреагировало на жалобы фермеров. Часть вины возлагают там на самих фермеров — по версии ведомства, «из-за раздробленности хозяйств потребность в воде возникает в одно время».

«Раздробленность» выражается в том, что фермеры и крестьяне не чередуют с соседями, что и в какое время сеять. Кроме того, разные культуры требуют разного полива, а советские ирригационные системы были в основном рассчитаны на зерновые.

«Все каналы были построены в советское время и их параметры (пропускная способность) была рассчитаны, исходя из севооборота с/х культур, в основном сеялись зерновые культуры, а выращивается на тех же полях кукуруза, плодово-ягодные культуры и другое […] Нехватка воды ощущается еще из-за потерь воды на фильтрацию на внутрихозяйственных каналах, которые подают воду фермерам. Все эти каналы в основном в земляном русле. Выход из этой ситуации: применение водооборота, очередность полива», — пояснили в пресс-службе.

При этом минсельхоз готовится к кризису, договаривается о закупках продуктов в резерв.

«Будет закуплено 15 тыс тонн пшеницы из Казахстана, также Китай выделит около 40 тыс тонн муки, 20 тыс тонн сахара и 20 тыс тонн растительного масла. Вся продукция поступит в госрезерв», — заверил Марсбек уулу Ильич, замглавы минсельхоза.

Чиновник так же сообщил, что ведомством «разрабатываются планы по минимизации ущерба» от сельхозкризиса по причине засухи.

«…Планы — добиться запрета на экспорт кормовых культур, отмена НДС на экспорт сахара и растительного масла Что даст снижение цен на эту продукцию, возможность ввоза в больших объемах в страну. Планируется разбронирование 4 000 тонн пшеницы из фонда гос. резерва для поддержки птицеводов, в районах работают штабы для устранения проблем», — заверил он.

Что сказал Марипов

После пресс-конференции фермеров стало известно, что председатель кабмина Улукбек Марипов поехал в Чуйскую область с рабочей поездкой. По информации пресс-службы кабмина, он ознакомился с состоянием западного Большого Чуйского канала в Панфиловском районе.

Также Марипов встретился с местными жителями, заверив, что «понимает их опасения и недовольство».

«К сожалению, такая ситуация складывается не только в этом районе. Вопрос продовольственной безопасности стоит на особом контроле. Профильным структурам поручено в самое ближайшее время обеспечить район водой. Если завтра вода не начнет поступать, в отношении руководства области, района будут приняты самые строгие меры», — заверил чиновник.

Так же он осмотрел местную скважину в селе Киров, откуда после установки трансформатора и насосного оборудования можно будет поливать до 40-50 га земли.

Марипов поручил «в срочном порядке» представить предложения по совершенствованию ирригационной сети Панфиловского района, чтобы проработать эти проекты вместе с донорами.

Мало снега, мало осадков

Но, исходя из слов замдиректора Госагентства водных ресурсов Абдыбая Жайлобаева, обещание «строгих мер» от Марипова может не помочь. По его словам, сейчас в стране 1 млн 24 тыс га орошаемых земель, только 23% из них поливается из водохранилищ.

«Остальная земля орошается из горных местных источников. Осадки, которые выпадают в зимний период, преобразуются в воду. Снегонакопления было мало, поэтому горные источники имеют низкую водность», — пояснил чиновник.

С отсылкой на Кыргызгидромет замглавы профильного ведомства заявил, что сейчас в горах снега от 30 до 69%. В этой ситуации речь идет о спуске водохранилищ. Сейчас, чтобы снабдить водой только реку Чу, власти начали спускать воду из Орто-Токойского водохранилища.

Эту воду частично присваивают через «самовольный водозабор» и поэтому на всех ее не хватает. Если ничего не изменится, к середине июля Орто-Токойское водохранилище опустеет.

Дефицит воды и энергокризис

Проблема маловодья возникла в 2020 году по всему центральноазиатскому региону.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой воды и электричества заявил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей.

В начале ноября 2020 года на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров сказал, что вместо 19,5 млрд кубометров воды к осенне-зимнему сезону в Токтогульском водохранилище оказалось всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии. Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Осенне-зимний сезон 2020-2021 республика завершила, но уровень воды в Токтогульском водохранилище падает.На побережье даже начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений и останки утопленников.

Сейчас, 11 июня, в Токтогульской ГЭС объем воды составляет 10, 6 млрд кубометров. К середине июня 2020 года Кыргызстан подходил с объемом водохранилища в 12,9 млрд кубометров, два года назад в это время в нем было 14, 4 млрд кубометров воды.