Пресс-служба президента Садыра Жапарова сообщила, что межведомственная рабочая группа подготовила законопроект «О внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Документ был опубликован на сайте президента 29 мая.

Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение в парламент.

В пресс-службе отметили, что принятие это законопроекта и вступление его в силу позволит назначить выборы депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции. Полномочия нынешнего созыва парламента закончились еще осенью 2020 года.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что после принятия этого законопроекта парламентские выборы могут быть назначены на 31 октября.

Партии и одномандатники

Согласно новой Конституции, которую 5 мая подписал президент Садыр Жапаров, Жогорку Кенеш теперь будет состоять из 90, а не 120 депутатов.

Кандидат в депутаты выдвигается политической партией либо путем самовыдвижения. В законопроекте предлагается 55 мест в парламенте отдавать депутатам от политпартий, которые будут выдвигаться по партийным спискам по единому избирательному округу, а 35 кресел — самовыдвиженцам, которые пойдут на выборы от одномандатных округов. Самовыдвиженцы могут идти как от партии, так и выдвигать свою кандидатуру отдельно.

В проекте прописано, что единый избирательный округ — это весь Кыргызстан. Одномандатный же округ будут формировать территориальные избирательные комиссии, после чего округ должна утвердить ЦИК. Одномандатные округа образуются из расчета 100 тысяч избирателей — допускается отклонение в 15% от этой цифры.

«Кандидат, выдвинутый политической партией по одномандатному округу, не может состоять одновременно и в списке кандидатов политической партии, выдвигаемом по единому округу», — говорится в справке-обоснования к проекту закона.

Список кандидатов партии утверждается на ее съезде, при этом в законе остаются 30% квоты для женщин «не только при регистрации списка кандидатов в ЦИК, но и при распределении мандатов».

Юристка Ширин Каныбекова объяснила, что для политпартий места предлагается распределять по пропорциональной системе, как это сейчас прописано в законодательстве. То есть, все места распределяются между партиями, которые преодолели республиканский порог в 3% и региональный барьер в 0,7% в каждой области и крупных городах (Бишкек и Ош).

*Ещё в ноябре 2020 года, Садыр Жапаров, который на тот момент исполнял обязанности президента, подписал изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Согласно закону, избирательный порог, который должны преодолеть партии, чтобы попасть в парламент, был снижен с 7 до 3%.

Что касается одномандатников, то их будут избирать по мажоритарной системе. Это означает, что избранным признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по округу.

Для самовыдвижения по одномандатному округу кандидату потребуется собрать как минимум 100 избирателей. Он будет считается выдвинутым, если за него проголосуют более половины участников собрания.

«Главным изменением в избирательном праве по новому проекту закона о выборах, является изменение избирательной системы – это применение двух независимых систем», — сказала юристка.

Избирательный залог

В законопроекте прописали пункт о возмещении избирательного залога в случае признания выборов несостоявшимися.

*После отмены итогов голосования на парламентских выбора 2020 года, ЦИК отказала партиям возвращать вложенные средства, так как подобная норма не была прописана в законе. Позже в ЦИК сообщили, что все 16 политобъединений получат свои деньги, как только парламент примет поправки в закон о выборах и президент подпишет его.

Избирательный залог предлагают возвращать партиям и кандидатам, получившим не менее 1% голосов избирателей по единому избирательному округу, и получившим не менее 5% голосов избирателей по одномандатному избирательному округу.

«Что интересно, по залогам: тот, кто выдвигается от округа, вносит залог в 100 тысяч сомов, а партии вносят залог в 1 млн сомов», — заявил Бекешев.

*Согласно тому же конституционному закону о выборах, который в ноябре 2020 года подписал Садыр Жапаров в должности и.о. президента, с 5 млн до 1 млн сомов снизился избирательный залог для политпартий.

Парламентские выборы и политический кризис

Смена власти в Кыргызстане произошла после выборов в парламент, которые прошли 4 октября 2020 года. Тогда в парламент прошли только три провластные партии — негодование людей вылилось в митинги, приведшие к захвату Белого дома.

На волне беспорядков из колонии вышли ряд политиков, в том числе Садыра Жапаров, отбывавший 10-летний срок за захват заложника.

Он и его сторонники силой захватили власть. Жапарову удалось сначала стать и. о. премьер-министра, а затем и и.о президента.

Жапаров сразу же инициировал поправки в Конституцию, которые значительно увеличивали полномочия президента. Также он пролоббировал в парламенте закон, который переносил выборы в парламент на лето, хотя они должны были быть назначены через месяц после аннулирования результатов голосования.

Лояльность парламента позволила Жапарову провести выборы президента и два референдума. На выборах президента победил Жапаров.

На первом референдуме пришедшие избиратели голосовали за форму правления — победила президентская, а на втором ставился вопрос об изменении Конституции — избиратели проголосовали за поправки.

Теперь из старой системы в Кыргызстане остался лишь парламент — 120 депутатов, полномочия которых истекли еще осенью 2020 года. Жапаров уже заявлял, что выборы в Жогорку Кенеш могут пройти в октябре этого года.

Читать ещё: